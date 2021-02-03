Процесс пошёл: в Украине выдали первую лицензию на открытие онлайн-казино

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) приняла решение о выдаче лицензии на открытие онлайн-казино киевскому ООО «Спейсикс».

Об этом сообщила пресс-служба КРАИЛ.

«Вчера (2 февраля — ред.) на заседании КРАИЛ было рассмотрено заявление ООО «Спейсикс» о получении лицензии на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет. После рассмотрения документов было принято положительное решение», — говорится в сообщении.

КРАИЛ отмечает, что теперь в соответствии с определёнными законом обязательствами организация должна заплатить за лицензию. После подтверждения оплаты ей будет выдана лицензия сроком на 5 лет.

«ООО «Спейсикс» будет иметь права и обязанности, которые определяются законом и лицензионными условиями», — отметили в КРАИЛ. В частности, это соблюдение правил проведения азартных игр, предотвращение распространению лудомании и недопущение к игре лиц, не достигших 21-летнего возраста.

Как сообщала Одесса News, в августе 2020 года Президент Зеленский подписал закон «О государственном регулировании деятельности в отношении организации и проведения азартных игр» №768-IX, который парламент принял 14 июля 2020 года. Согласно результатам опроса, проведённого Социологической группой «Рейтинг», только 11% опрошенных жителей Украины считают, что игорный бизнес нужно легализовать без всяких ограничений, 27% — поддерживают легализацию, но при условии создания специальных зон для игорного бизнеса, в то же время почти 60% не поддерживают легализацию ни при каких условиях, в т.ч. 51% — на юге страны.

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