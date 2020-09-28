Министр инфраструктуры вспомнил о маяках Одесской области

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил о важности маяков, обеспечивающих безопасность судоходства на пути Босфор-Одесса.

Однако, как это явствует из его информации на собственной странице в Facebook, Министр инфраструктуры мало озабочен проблемами, которые существуют у обслуживающего персонала маяков, качестве оборудования, и ни слова — о перспективах, кроме как открытия маяков широкой публике с туристической целью.

В частности, он сообщил о маяке Шаганы, находящегося на берегу Чёрного моря в Татарбунарском районе Одесской области.

«Сначала маяк функционировал как навигационный огонь, который был установлен в 1944 году на башне крыши сооружения на пересыпи, что отделяла солёное озеро Шаганы от моря. В 1983 году на башне светящегося знака начал функционировать новый светооптический прибор, благодаря которому дальность видимости огня увеличилась до 14 миль, в результате чего навигационный знак был аттестован как маяк, работающий в автоматическом режиме. Маяк оборудован радиолокационным маяком-ответчиком и резервным огнём. Сейчас он надёжно обеспечивает необходимую безопасность плавания на подходах к порту Усть-Дунайск», — написал Криклий.

Также министр вспомнил и о Тендровском маяке в Херсонской области- одном из важнейших на Черноморском побережье: «он установлен на западном берегу Тендровской косы за 2,8 мили к югу от её северного края — на острове Тендра, напротив полуострова Тарханкут. Это было вызвано необходимостью предотвратить в этом районе частые посадки на мель судов, идущих из Босфора в Одессу. Построенный по проекту Бориса фон-дер-Флиса, маяк начал регулярно светить 11 сентября 1827. Несмотря на многие бурные события вблизи него, с тех пор стоит без всяких перестроек, сохраняя свой первоначальный внешний вид — белая круглая каменная башня высотой 31 м с двумя чёрными горизонтальными полосами. Высота огня от уровня моря — 29 м, дальность видимости огня — 16 миль», — напомнил Министр.

Вспомнил Министр и об Григорьевском маяке на берегу Чёрного моря, установленный за 3,8 мили от мыса Дофиновского, возле села Григорьевка в Лиманском районе Одесской области.

«Маяк обеспечивает необходимое безопасное плавание судов на подходах к портам «Одесса», «Южный» и в направлении Бугско-Днепровско-Лиманского канала. Маяк установлен в 1955 году как светящийся навигационный знак, и в 1972 году он был реконструирован. В 1983 и 1986 годах были заменены светооптические приборы, в результате чего дальность видимости огня достигла 18 миль, что позволило классифицировать его как маяк. В 1997 году маяк был капитально отремонтирован, благодаря новому оборудованию он работает в автоматическом режиме, хотя здесь есть и резервный огонь.

Сейчас, информирует Криклий, с мая по октябрь открыты для посещения 4 маячных комплекса — Воронцовский в Одессе, Сиверсов Передний в Николаеве, Генический и Станислав-Аджигольский Задний маяки в Херсонской области.

Как сообщала Одесса News, в феврале 2020 года Одесский порт вместе с расположенным на его территории Воронцовским маяком официально стали туристическими объектами.