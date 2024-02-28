Правоохранители фиксируют очередное военное преступление РФ — атаку на Одессу

Под процессуальным руководством прокуроров Одесской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины) — дроновой атаки Одессы, произошедшей в ночное время с 27 на 28 февраля.

По данным следствия, сообщает Одесская облпрокуратура, вечером 27 февраля вооружённые силы России в очередной раз атаковали Одессу ударными беспилотными летательными аппаратами.

«В результате вражеской атаки повреждена трансформаторная подстанция одного из объектов критической инфраструктуры. Осмотр продолжается, на местах происшествия работают прокуроры и следственно-оперативная группа», — говорится в сообщении.

Одесса News информировала, что 10 ударных беспилотников враг направил из акватории Чёрного моря на Николаевскую и Одесскую области вечером 27 февраля. В течение 1,5 часов подразделения ПВО в интенсивном режиме отражали эту атаку. Подавляющее большинство «шахедов» сбито над морем: 1 — в Николаевской области, 9 — в Одесской.

Фото: Одесская облпрокуратура

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