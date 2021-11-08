Одесские огнеборцы ликвидировали пожар в девятиэтажке на проспекте академика Глушко

Сегодня, в 11:32, в Службу спасения поступило сообщение, что в Киевском районе Одессы по проспекту Академика Глушко, 6Б, горит квартира на 6-м этаже девятиэтажного жилого дома.

Как сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области, во время тушения пожара с балкона соседней квартиры по автолестнице были спасены два человека и двое животных. В составе газодымозащитной службы с верхних этажей эвакуированы 7 человек.

24 спасателя пожар локализовали в 12:00 10 минут и ликвидировали его в 12:16 минут на площади 30 квадратных метров.

Причина и ущерб пожара устанавливаются.

К тушению пожара привлекалось 7 единиц пожарно-спасательной техники.

Как сообщала Одесса News, 6 ноября подольские спасатели остановили быстрое распространение огня, чем предупредили возгорание и повреждение кладбища в селе Ананьев Второй.

Фото: ГУ ГСЧС Украины в Одесской области

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