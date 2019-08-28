И это частный пляж — в одесской Лузановке начался зловонный бархатный сезон

В Одессе, на пляже в Лузановке, появились островки зловония из большого скопления водорослей.

Об этом сообщает Культурометр.

«Море вокруг них окрасилось в чёрный цвет разлагающихся растений», — говорится в сообщении.

Отмечается, что водоросли пытаются убрать, но не везде.

Geplaatst door Танюша Бербат op Zaterdag 24 augustus 2019

Издание напоминает, что, чиновники мэра Одессы Геннадия Труханова сдали в аренду весь пляж бизнесменам, в обязанности которых входит содержать территорию в чистоте.

Как сообщала Одесса News, не соответствуют гигиеническим требованиям по санитарно-микробиологическим показателям пробы морской воды на пляжах 10, 13 станции Большого Фонтана и «Аркадия».