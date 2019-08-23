Морская вода у 19 из 22 пляжей Одесской области соответствует норме

Морская вода возле 19 из 22 пляжей Одесской области соответствует гигиеническим требованиям, считают специалисты Одесского областного лабораторного центра Минздрава Украины, которые провели анализ взятых проб воды вдоль морского побережья.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ «Одесский областной лабораторный центр МЗ Украины».

«В зонах рекреации морского водопользования на пляжах Белгород-Днестровского, Татарбунарского, Овидиопольского, Лиманского, Килийского районов и города Одессы исследованы 90 проб морской воды на санитарно-микробиологические показатели и 39 проб на санитарно-химические показатели. Не соответствуют гигиеническим требованиям по санитарно-микробиологическим показателям пробы морской воды на пляжах 10, 13 станции Большого Фонтана и «Аркадия», — отметили медики.

Отдыхающим рекомендуется воздержаться от купания на этих пляжах до особого распоряжения.

Температура воды возле побережья Одессы по состоянию на 22 августа составил 22°С.