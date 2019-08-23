Над Одессой взвился Государственный флаг Украины

23 августа у здания Одесского городского совета на Думской площади состоялась торжественная церемония поднятия Государственного Флага Украины.

Как сообщает официальный сайт города, на площади собрались руководство города, руководители городских районных администраций и структурных подразделений Одесского городского совета, депутаты, представители различных родов войск Вооружённых Сил Украины, воспитанники Поста №1, представители дипкорпуса и духовенства, одесситы и гости города.

«Государственный Флаг Украины – один из главных символов нашей страны и предмет гордости украинского народа! Но это не только символ. Это и история нашего народа, и традиции украинцев, которые мы должны достойно беречь», — отметил первый заместитель Одесского городского головы Анатолий Орловский.

В этот день во всех районах Одессы проходят мероприятия, приуроченные празднованию Дня Государственного Флага Украины.

Как сообщала Одесса News, Государственный флаг Украины сегодня был поднят перед зданием Одесской областной государственной администрации.

Фото: «Одесса»