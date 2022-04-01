Число жертв обстрела здания Николаевской облгосадминистрации возросло до 28

Число погибших вследствие ракетного удара российских войск по зданию Николаевской областной госадминистрации возросло до 28-ми.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Главное управление ГСЧС в Николаевской области.

«По состоянию на 10:50 1 апреля в результате попадания вражеской ракеты в здание Николаевской облгосадминистрации и его разрушения погибли 28 человек – 27 вытащили спасатели из-под завалов, ещё один умер в больнице. Работы продолжаются», — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, 29 марта около 08:45 в Николаеве в результате попадания российской ракеты в девятиэтажное административное здание, где размещены облгосадминистрация и областной совет, произошло разрушение центральной секции здания с последнего до первого этажей.

Фото: ГСЧСУ в Николаевской области/Facebook

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