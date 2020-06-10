ВОЗ не понимает, как больные без симптомов передают коронавирус

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что до сих пор неизвестно, с какой интенсивностью передают коронавирусную болезнь люди, которые болеют ею без симптомов.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на BBC.

Бессимптомные больные очень редко передают болезнь, отметила руководитель технического отдела программ по чрезвычайным ситуациям ВОЗ Мариа Ван Керхове.

Она подчеркнула, что это утверждение базировалось на сравнительно небольшом количестве исследований.

Данные свидетельствуют о том, что люди с выраженными симптомами являются наиболее инфекционно опасными, но болезнь можно передать ещё до их развития.

Хотя часть людей болеют COVID-19 без симптомов, неизвестно, сколько из этих людей продолжают заражать других.

В то же время руководитель программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что, по его мнению, бессимптомная передача вируса точно происходит.

«Вопрос лишь в том, какой она имеет объём», — отметил чиновник.

Согласно данным Worldometer, в целом, в мире насчитывается 7 323 516 человек заболевших, умерших — 413 731, выздоровевших — 3 603 893.

В первую пятёрку стран с наибольшим количеством заражённых CОVID-19 входят: США (2 045 549), Бразилия (742 084), Россия (485 253), Великобритания (289 140), Испания (289 046),

Украина в этом списке занимает 35-е место.

По количеству летальных случаев от коронавируса первая пятёрка расположилась таким образом: