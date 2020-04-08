В Одесской области подтверждено ещё 2 случая заболевания COVID-19

В Одесской области подтверждено ещё два случая заболевания COVID-19.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook председатель Одесской облгосадминистрации Максим Куцый.

«Лабораторный центр Минздрава в Одессе получил положительные анализы на коронавирус у жительницы Одессы 1968 г.р. и жительницы Килийского района 1975 г.р.», — проинформировал глава ООГА.

Отмечается, что первая женщина за пределы страны не выезжала, а вторая пациентка недавно вернулась из США.

Обе больные находятся в больнице и получают симптоматическое лечение. Ни одной из них не требуется подключение к аппарату ИВЛ, — сообщил Куцый.

Таким образом, на утро 8 апреля в Одесской области зарегистрировано 32 лабораторно подтверждённых случая заболевания COVID-19.

По его словам, за последние сутки областным лабораторным центром Минздрава в Одессе зафиксированы 47 обращений жителей Одесской области с подозрением на заболевание COVID-19, а двое пациентов выздоровели.

Председатель ОГА уточнил, что власти также обеспечивают карантинные мероприятия в санатории им. Пирогова, где находятся в обсервации более полусотни жителей области, которые недавно прибыли из-за рубежа. Медики ежедневно проводят температурный скрининг, Жалоб от этих лиц на условия проживания нет.

В то же время Куцый напомнил, что за нарушение режима обсервации предусмотрены штрафные санкции в размере 17-34 тысяч гривен.

Как сообщала Одесса News, 7 апреля мэр Одессы Геннадий Труханов передал городской клинической инфекционной больнице восемь современных аппаратов Newport для искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ).