20 новых случаев COVID-19 в Одесской области за сутки, из них два — в Одессе

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, на утро 12 июня в Одесской области лабораторно подтверждены 1 069 случаев COVID-19. Из них 277 человек — жители Одессы.

За последние сутки в регионе зарегистрированы 20 новых случаев заболевания, из них два — у одесситов, 18 — у жителей районов области.

По данным на утро 12 июня, на стационарном лечении в городской клинической инфекционной больнице находится 31 пациент с лабораторно подтверждённым диагнозом COVID-19, из них 30 — жители Одессы.

За прошедшие сутки в инфекционную больницу поступили 12 человек с подозрением на COVID-19, которым проводится обследование.

Из общего числа пациентов с COVID-19 в городской инфекционной больнице четыре человека находятся в тяжёлом состоянии без необходимости проведения искусственной вентиляции лёгких. Пациентов на ИВЛ в настоящее время в больнице нет.

Также 26 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, один — в удовлетворительном состоянии.

За последние сутки новые случаи COVID-19 у детей не зарегистрированы. В городской инфекционной больнице находятся трое детей. Мальчик в возрасте 9 лет с улучшением состояния здоровья выписан из инфекционной больницы домой под наблюдение педиатра, также продолжают амбулаторное лечение ещё 12 детей с положительным тестом на COVID-19.

Все пациенты с установленным диагнозом COVID-19 пребывают под медицинским наблюдением, в том числе находящиеся на самоизоляции дома.

За последние сутки получены отрицательные результаты двух контрольных ПЦР ещё у одной одесситки в возрасте 53 лет.

К настоящему времени в Одессе зарегистрирован 141 случай выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 127 одесситов, умерли 9.

Как сообщала Одесса News, по состоянию на утро 12 июня в Украине подтверждено 29 753 случая COVID-19 (+683 за сутки), из них 13 464 выздоровели, 870 (+16) умерли.

Фото: Odessa Online