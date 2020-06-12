В центре Одессы сожгли авто главы Высшей ревизионной комиссии адвокатуры

11 июня в центре Одессы, в переулке Катаева, злоумышленник совершил поджог автомобиля, которым пользовался адвокат Максим Болдин — председатель Высшей ревизионной комиссии адвокатуры.

Об этом председатель Всеукраинского профессионального союза адвокатов Надежда Коренная сообщила на своей странице в Facebook.

«Нашему коллеге адвокату Максиму Болдину в Одессе подожгли автомобиль. По нашей предварительной версии, это связано с его адвокатской деятельностью», — отметила Коренная.

Это же какое надо было иметь желание мести, заметила она, «чтобы даже не пожалеть людей, живущих в окружающих домах (на автомобиле установлено газобаллонное оборудование)».

В Одесском главке Нацполиции, что подозреваемый в поджоге автомобиля Меrcedes рядом с офисом юридической фирмы inTrust задержан. Начато расследование причин и обстоятельств совершения преступления.

Кстати. Управляющий партнёр юридической фирмы inTrust Болдин является одним из адвокатов Игоря Павловского, которого обвиняют в организации покушения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк, которую 31 июля 2018 года облили серной кислотой у подъезда её дома в Херсоне. Ожогами было поражено 40% тела. Молодая женщина перенесла несколько операций, но 4 ноября умерла.

Как сообщала Одесса News, в Одессе в феврале был задержан 19-летний уроженец Хмельницкой области, совершивший поджог автомобиля, принадлежавшего журналистам.

Фото: Facebook, Думская