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  3. В Одесской области убийца своего сожителя 3 года ждала приговор — получила 7 лет тюрьмы

В Одесской области убийца своего сожителя 3 года ждала приговор — получила 7 лет тюрьмы

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Жительница Захаровского района Одесской области оказалась на 7 лет за решёткой за убийство топором своего сожителя.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

«Приговором Беляевского районного суда Одесской области женщина признана виновной в убийстве и приговорена к 7 годам лишения свободы», — говорится в сообщении.

Следствием установлено, что в конце ноября 2017 года осуждённая, находясь по месту своего проживания, во время ссоры с потерпевшим, нанесла ему молотком несколько ударов по голове. В результате полученных ранений мужчина скончался на месте.

Как сообщала Одесса News, в октябре 2020 года полицейские задержали мужчину, который нанёс смертельные травмы своей матери в её доме в Березовском районе Одесской области и пытался скрыться от правосудия.

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