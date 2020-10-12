ДТЭК ознаменует приезд Зеленского в Одессу 13 октября массовым отключением света

Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:

Адреса отключения Время

откл. Время

вкл. Причина Аграрная: 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 8:00

13 окт. 17:00

13 окт. Заплан. Аграрная: 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 9:00

13 окт. 20:00

13 окт. Заплан. Аграрная: 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 9:00

13 окт. 17:00

13 окт. Заплан. 10 Апреля: 2, 3, 4, 5, 6, 8 9:00

16 сен. 18:00

16 окт. Заплан. Аркаса Николая: 1, 2, 3, 3А, 4, 5, 6А, 6Б, 7, 8, 8А, 9, 11, 13, 14, 14/3, 14/10, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 27, 28А, 29, 30, 31, 31А, 31Б, 32, 33, 34, 36, 36А, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50А, 52, 54 9:00

13 окт. 17:00

13 окт. Заплан. Асеева Юрия переулок: 1, 1а, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 35/1, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 57а 8:00

13 окт. 17:00

13 окт. Заплан. Асеева Юрия переулок: 1, 1а, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 35/1, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 57а 9:00

13 окт. 20:00

13 окт. Заплан. Бабаджаняна Маршала: 70, 72, 74 9:00

13 окт. 17:00

13 окт. Заплан. Базарная: 92, 100 9:00

13 окт. 17:00

13 окт. Заплан. Балтская дорога: 25, 27, 29, 31, 32, 32а, 33, 34, 35, 35а, 36, 37, 38, 40, 40а, 43, 43А, 45, 46, 47, 58А, 59, 60, 62, 62-1, 64, 64А, 66, 67, 68, 70, 75б, 82, 82а, 84, 84а 8:00

13 окт. 17:00

13 окт. Заплан. Балтская дорога: 37, 43, 43А, 45, 46, 47, 58А, 59, 60, 62, 62-1, 64, 64А, 66, 67, 68, 70, 75б, 82, 82а, 84, 84а 9:00

13 окт. 20:00

13 окт. Заплан. Баркасный переулок: 1, 1а, 2, 4 8:00

13 окт. 17:00

13 окт. Заплан. Баркасный переулок: 1, 1а, 2, 4 9:00

13 окт. 20:00

13 окт. Заплан. Большая Арнаутская: 82 9:00

13 окт. 17:00

13 окт. Заплан. Ванный переулок: 1, 3, 3А, 3/12 9:00

12 окт. 18:00

13 окт. Заплан. Выездная: 2, 2/2, 7, 11, 11а, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 19А, 19б, 21, 22, 23, 24, 25а, 26, 26А, 28, 32, 34А, 34б, 38, 40, 42, 44, 44А, 46, 48, 50, 52 9:00

13 окт. 20:00

13 окт. Заплан. Гайдара: 33, 35, 37, 39, 41 9:00

13 окт. 17:00

13 окт. Заплан. Главная: 1, 1а, 1б, 2, 2а, 3, 3а, 4, 5-5а, 7, 7а, 8, 9а, 11, 13, 13а, 14А, 15, 16, 17, 17а, 18, 18а, 18б, 19, 20, 21, 22А, 22Б, 22В, 22Г, 22Д, 22Е, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 29, 31, 33 8:00

13 окт. 17:00

13 окт. Заплан. Главная: 27А 9:00

13 окт. 17:00

13 окт. Заплан. Главная: 1, 1а, 1б, 2, 2а, 3, 3а, 4, 5-5а, 7, 7а, 8, 9а, 11, 13, 13а, 14А, 15, 16, 17, 17а, 18, 18а, 18б, 19, 20, 21, 22А, 22Б, 22В, 22Г, 22Д, 22Е, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 29, 31, 33 9:00

13 окт. 20:00

13 окт. Заплан. Глушко Академика: 11д, 11е 9:00

13 окт. 17:00

13 окт. Заплан. Деревообделочный 1-й переулок: 1, 1а, 2, 2а, 3, 3б, 4, 5, 6а, 7, 8, 8б, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 13а, 14, 15, 16, 17, 19в, 21, 23, 25а, 25б, 25г, 27 9:00

13 окт. 18:00

13 окт. Заплан. Деревообделочная: 1, 2, 3а, 3б, 4, 4а, 5, 6а, 6б, 7, 7а, 8а, 8б, 9, 10а, 10б, 10в, 11, 12, 13, 14б, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22а, 23, 25а, 27а, 27б, 27в, 29а, 29б, 30, 32, 33, 33а, 34, 35, 36, 37, 38, 39а, 39б, 40а, 40б, 41а, 41б, 42, 43а, 43б, 44, 45, 46, 48, 48а, 54, 56, 58, 60, 62а, 62б, 64б, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78а, 78б, 80, 82, 84, 86 9:00

13 окт. 18:00

13 окт. Заплан. Дидрихсона: 3, 5, 5а, 9, 11 9:00

16 сен. 18:00

16 окт. Заплан. Днепровская: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20А, 22, 23, 23а, 24, 24А, 25, 25А, 26, 27, 27а, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 37, 37а, 38, 38А, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46а, 47, 48, 49, 50, 50А, 51 9:00

13 окт. 20:00

13 окт. Заплан. Добровольского проспект: 1а, 1Б, 3, 3а, 4, 5, 24, 24-1, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 40а, 42, 44, 46, 46А, 48, 50, 52 9:00

13 окт. 20:00

13 окт. Заплан. Донецкая: 1, 1А, 2, 3, 4 9:00

13 окт. 20:00

13 окт. Заплан. Жевахова гора: 17, 19, 92, 94 8:00

13 окт. 17:00

13 окт. Заплан. Жевахова гора: 17, 19, 92, 94 9:00

13 окт. 20:00

13 окт. Заплан. Закарпатская: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 27, 27А, 28, 29-1, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 52а, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 209 8:00

13 окт. 17:00

13 окт. Заплан. Закарпатская: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 27, 27А, 28, 29-1, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 52а, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 209 9:00

13 окт. 20:00

13 окт. Заплан. Закарпатская: 33, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 52а, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 209 9:00

13 окт. 17:00

13 окт. Заплан. Звонкая: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 26а, 28, 28А, 30, 32 8:00

13 окт. 17:00

13 окт. Заплан. Звонкая: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 26а, 28, 28А, 30, 32 9:00

13 окт. 20:00

13 окт. Заплан. Звонкая: 28А 9:00

13 окт. 17:00

13 окт. Заплан. Кавказский переулок: 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8 8:00

13 окт. 17:00

13 окт. Заплан. Кавказская: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38а, 39, 40, 41 8:00

13 окт. 17:00

13 окт. Заплан. Кавказский переулок: 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8 9:00

13 окт. 20:00

13 окт. Заплан. Кавказский переулок: 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8 9:00

13 окт. 17:00

13 окт. Заплан. Кавказская: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38а, 39, 40, 41 9:00

13 окт. 20:00

13 окт. Заплан. Карьерная: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 15б, 16, 16а, 17, 17А, 18, 21, 22, 24 8:00

13 окт. 17:00

13 окт. Заплан. Карьерная: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 15б, 16, 16а, 17, 17А, 18, 21, 22, 24 9:00

13 окт. 20:00

13 окт. Заплан. Керченская: 8, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 18Б, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34 9:00

13 окт. 20:00

13 окт. Заплан. Кирпично-заводская: 2, 2А 9:00

13 окт. 17:00

13 окт. Заплан. Кленовая: 2 7:00

13 окт. 20:00

13 окт. Заплан. Краснова: 5, 7, 7А 9:00

13 окт. 19:00

13 окт. Заплан. Леси Украинки: 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 32а, 34 9:00

13 окт. 20:00

13 окт. Заплан. Литовская: 15, 17, 18А, 18-Б, 18в, 18г, 18Б2, 19, 21, 21а, 21-Б, 23, 23а, 23б, 23В, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 35а, 37, 41, 43, 45, 45/1, 47, 2828а 9:00

13 окт. 20:00

13 окт. Заплан. Ломоносова: 13, 13а, 14, 15, 16, 18 9:00

13 окт. 20:00

13 окт. Заплан. 8 Марта 5-й переулок: 4, 6, 8, 9 8:00

13 окт. 17:00

13 окт. Заплан. 8 Марта 3-я линия: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20 8:00

13 окт. 17:00

13 окт. Заплан. 8 Марта 1-я линия: 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 9а, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24а 8:00

13 окт. 17:00

13 окт. Заплан. 8 Марта 4-й переулок: 2, 4, 6, 8, 10 8:00

13 окт. 17:00

13 окт. Заплан. 8 Марта 4-я линия: 1, 1а, 2, 2а, 2А1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18 8:00

13 окт. 17:00

13 окт. Заплан. 8 Марта 5-я линия: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 8:00

13 окт. 17:00

13 окт. Заплан. 8 Марта 6-й переулок: 4, 8, 9, 10, 11 8:00

13 окт. 17:00

13 окт. Заплан. 8 Марта 8-й переулок: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 8:00

13 окт. 17:00

13 окт. Заплан. 8 Марта 9-й переулок: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 17, 47, 47-1 8:00

13 окт. 17:00

13 окт. Заплан. 8 Марта 3-й переулок: 4, 5, 6, 8, 10 8:00

13 окт. 17:00

13 окт. Заплан. 8 Марта 2-я линия: 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 8:00

13 окт. 17:00

13 окт. Заплан. 8 Марта 7-й переулок: 5, 6, 7, 8, 9 8:00

13 окт. 17:00

13 окт. Заплан. 8 Марта 1-й переулок: 3, 4, 5, 5А, 6, 8, 10 8:00

13 окт. 17:00

13 окт. Заплан. 8 Марта: 1, 2, 4, 6, 7-1, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 21-2, 21А, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 36, 37-1, 37-2, 37А, 37Б, 37В, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 45, 45А, 47, 47А, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63 8:00

13 окт. 17:00

13 окт. Заплан. 8 Марта спуск: 1, 2, 3, 4, 4а, 4Б, 5, 6, 7, 8, 9, 11 8:00

13 окт. 17:00

13 окт. Заплан. 8 Марта 2-й переулок: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8А 8:00

13 окт. 17:00

13 окт. Заплан. 8 Марта 2-я линия: 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 9:00

13 окт. 20:00

13 окт. Заплан. 8 Марта 6-й переулок: 4, 8, 9, 10, 11 9:00

13 окт. 20:00

13 окт. Заплан. 8 Марта 5-й переулок: 4, 6, 8, 9 9:00

13 окт. 20:00

13 окт. Заплан. 8 Марта 7-й переулок: 5, 6, 7, 8, 9 9:00

13 окт. 20:00

13 окт. Заплан. 8 Марта 1-я линия: 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 9а, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24а 9:00

13 окт. 20:00

13 окт. Заплан. 8 Марта 2-й переулок: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8А 9:00

13 окт. 20:00

13 окт. Заплан. 8 Марта: 1, 2, 4, 6, 7-1, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 21-2, 21А, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 36, 37-1, 37-2, 37А, 37Б, 37В, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 45, 45А, 47, 47А, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63 9:00

13 окт. 20:00

13 окт. Заплан. 8 Марта спуск: 1, 2, 3, 4, 4а, 4Б, 5, 6, 7, 8, 9, 11 9:00

13 окт. 20:00

13 окт. Заплан. 8 Марта 1-й переулок: 3, 4, 5, 5А, 6, 8, 10 9:00

13 окт. 20:00

13 окт. Заплан. 8 Марта 3-й переулок: 4, 5, 6, 8, 10 9:00

13 окт. 20:00

13 окт. Заплан. 8 Марта 4-й переулок: 2, 4, 6, 8, 10 9:00

13 окт. 20:00

13 окт. Заплан. 8 Марта 4-я линия: 1, 1а, 2, 2а, 2А1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18 9:00

13 окт. 20:00

13 окт. Заплан. 8 Марта 5-я линия: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 9:00

13 окт. 20:00

13 окт. Заплан. 8 Марта 8-й переулок: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 9:00

13 окт. 20:00

13 окт. Заплан. 8 Марта 9-й переулок: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 17, 47, 47-1 9:00

13 окт. 20:00

13 окт. Заплан. 8 Марта 3-я линия: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20 9:00

13 окт. 20:00

13 окт. Заплан. Мечникова: 36, 36а 9:00

16 сен. 18:00

16 окт. Заплан. Минская: 2, 2а, 2б, 3, 3А, 4, 4А, 5, 5А, 6 9:00

13 окт. 17:00

13 окт. Заплан. Мичурина площадь: 2, 3, 3а, 4, 6, 7, 8, 14, 14-1, 14а, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А 8:00

13 окт. 17:00

13 окт. Заплан. Мичурина: 21, 21а, 23, 25а, 25б, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 37а, 39, 41, 43 8:00

13 окт. 17:00

13 окт. Заплан. Мичурина площадь: 2, 3, 3а, 4, 6, 7, 8, 14, 14-1, 14а, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А 9:00

13 окт. 20:00

13 окт. Заплан. Мичурина: 21, 21а, 23, 25а, 25б, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 37а, 39, 41, 43 9:00

13 окт. 20:00

13 окт. Заплан. Навигационный переулок: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19 8:00

13 окт. 17:00

13 окт. Заплан. Навигационный переулок: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19 9:00

13 окт. 20:00

13 окт. Заплан. Нескучная: 33, 35, 37, 39, 39А, 41, 43, 45, 45-А, 47 9:00

13 окт. 17:00

13 окт. Заплан. Огренича Николая (Чапаева): 1, 1а, 1б, 2, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 24, 26, 32, 32б, 34, 36, 38, 40, 42 8:00

13 окт. 17:00

13 окт. Заплан. Огренича Николая (Чапаева): 1, 1а, 1б, 2, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 24, 26, 32, 32б, 34, 36, 38, 40, 42 9:00

13 окт. 20:00

13 окт. Заплан. Онежская улица: 36, 38, 38а, 38/а, 40, 42, 42а, 42б, 44, 46, 48, 50, 50а, 50б, 50в, 54 9:00

13 окт. 20:00

13 окт. Заплан. Партизанская: 6 9:00

13 окт. 20:00

13 окт. Заплан. Пересыпская 3-я улица: 5, 7, 11, 13, 13а, 15 8:00

13 окт. 17:00

13 окт. Заплан. Пересыпская 8-я улица: 1, 4, 8, 10, 12, 14, 16 8:00

13 окт. 17:00

13 окт. Заплан. Пересыпская 5-я улица: 16, 18, 20, 22, 24, 37, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53 8:00

13 окт. 17:00

13 окт. Заплан. Посевная: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 21б, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50а, 52, 54, 56 8:00

13 окт. 17:00

13 окт. Заплан. Посевная: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 21б, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50а, 52, 54, 56 9:00

13 окт. 20:00

13 окт. Заплан. Посевная: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 21б, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50а, 52, 54, 56 9:00

13 окт. 17:00

13 окт. Заплан. Преображенская: 72, 74/78, 80, 82 9:00

13 окт. 17:00

13 окт. Заплан. Прокатная: 1, 1а, 1б, 1в, 2, 2а, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 8, 10, 12 8:00

13 окт. 17:00

13 окт. Заплан. Прокатная: 4, 4а, 5, 6, 8, 10, 12 9:00

13 окт. 17:00

13 окт. Заплан. Прокатная: 1, 1а, 1б, 1в, 2, 2а, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 8, 10, 12 9:00

13 окт. 20:00

13 окт. Заплан. Радиальная: 1, 2, 4 9:00

13 окт. 18:00

13 окт. Заплан. Рихтера Святослава: 2, 2Б, 2В, 4, 4А 9:00

13 окт. 17:00

13 окт. Заплан. Ростовская: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 17А, 19, 19А 9:00

13 окт. 20:00

13 окт. Заплан. Сельская: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8а, 10 9:00

13 окт. 17:00

13 окт. Заплан. Семёна Палия (Днепропетровская дорога): 125, 125-1, 125-2, 125-3 9:00

13 окт. 17:00

13 окт. Авария Серогодского: 2 9:00

13 окт. 20:00

13 окт. Заплан. Столбовая: 2, 2А 9:00

13 окт. 20:00

13 окт. Заплан. Стуса Василя: 15, 16, 17, 18, 19, 20 9:00

13 окт. 20:00

13 окт. Заплан. Сурикова 2-й переулок: 1, 2, 2а, 2б, 3, 5, 7 9:00

13 окт. 17:00

13 окт. Заплан. Сурикова: 3, 3/2, 3А, 4, 4а, 5, 5А, 5Б, 6, 6А, 6г, 7, 7А, 8, 8А, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 16/1, 16А, 17, 18, 19, 19а, 19в, 21, 22, 22А, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, 29А, 30, 31, 32, 32/2, 33, 34, 35, 35Б, 36, 37, 37-А, 38, 49, АРА2 9:00

13 окт. 17:00

13 окт. Заплан. Сурикова 1-й переулок: 1, 2, 2А, 3, 3А, 5, 5А 9:00

13 окт. 17:00

13 окт. Заплан. Урицкого: 9, 11, 11А, 13, 13а, 14, 16, 18, 18а 9:00

13 окт. 20:00

13 окт. Заплан. Успенская: 101 9:00

13 окт. 17:00

13 окт. Заплан. Успенский переулок: 3/5, 4, 9 9:00

13 окт. 17:00

13 окт. Заплан. Февральский 1-й переулок: 1, 3, 5, 7 8:00

13 окт. 17:00

13 окт. Заплан. Февральская: 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10-2, 11, 12, 12а, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20-6, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33а, 33б, 34, 34а, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42А, 42Б, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49а, 50, 51, 52, 53, 54, 54а, 55, 55а, 56, 57, 58, 59 8:00

13 окт. 17:00

13 окт. Заплан. Февральский 2-й переулок: 1, 1А, 5, 7, 7а 8:00

13 окт. 17:00

13 окт. Заплан. Февральская: 35, 37, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49а, 50, 51, 52, 53, 54, 54а, 55, 55а, 56, 57, 58, 59 9:00

13 окт. 17:00

13 окт. Заплан. Февральская: 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10-2, 11, 12, 12а, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20-6, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33а, 33б, 34, 34а, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42А, 42Б, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49а, 50, 51, 52, 53, 54, 54а, 55, 55а, 56, 57, 58, 59 9:00

13 окт. 20:00

13 окт. Заплан. Февральский 2-й переулок: 1, 1А, 5, 7, 7а 9:00

13 окт. 20:00

13 окт. Заплан. Февральский 1-й переулок: 1, 3, 5, 7 9:00

13 окт. 20:00

13 окт. Заплан. Филатова Академика: 21, 23, 23Б, 31, 33, 33А, 35 9:00

13 окт. 17:00

13 окт. Заплан. Флотский 4-й переулок: 1 8:00

13 окт. 17:00

13 окт. Заплан. Флотский 3-й переулок: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15 8:00

13 окт. 17:00

13 окт. Заплан. Флотский 2-й переулок: 3, 4, 8 8:00

13 окт. 17:00

13 окт. Заплан. Флотский 1-й переулок: 5, 7, 7а 8:00

13 окт. 17:00

13 окт. Заплан. Флотская: 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 9а, 10, 11, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 27а, 29, 29а 8:00

13 окт. 17:00

13 окт. Заплан. Флотский 3-й переулок: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15 9:00

13 окт. 20:00

13 окт. Заплан. Флотская: 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 9а, 10, 11, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 27а, 29, 29а 9:00

13 окт. 20:00

13 окт. Заплан. Флотский 1-й переулок: 5, 7, 7а 9:00

13 окт. 20:00

13 окт. Заплан. Флотский 4-й переулок: 1 9:00

13 окт. 20:00

13 окт. Заплан. Флотский 2-й переулок: 3, 4, 8 9:00

13 окт. 20:00

13 окт. Заплан. Фонтанская дорога: 58, 58/1, 58/2, 58/3, 58/4, 62/2, 71/2, 71/8А, 71А, 71Г, 73, 83, 83а, 83А/3, 83б, 83в, 85, 85а, 85А, 85б, 85в, 85Д, 85ж, 87, 87-А, 89, 89/В, 91, 91а, 95, 95/3, 95/3-а, 95/4, 95/5, 95/5-2, 95/5-5, 95/5-7, 95а, 95А/1, 95б, 95/51, 95/53, 95/54, 95/56, 97, 99, 99/1, 99/4, 99/6, 101, 101/1, 103, 107, 109, 109а, 111, 113, 113а, 115, 117, 894, 956 9:00

12 окт. 18:00

13 окт. Заплан. Химическая: 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 6а, 7, 7а, 8, 9, 12 9:00

13 окт. 18:00

13 окт. Заплан. Холмистая: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 8:00

13 окт. 17:00

13 окт. Заплан. Холмистая: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 9:00

13 окт. 20:00

13 окт. Заплан. Холмистая: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 9:00

13 окт. 17:00

13 окт. Заплан. Хуторская: 95Е 8:00

13 окт. 17:00

13 окт. Заплан. Хуторская: 95Е 9:00

13 окт. 20:00

13 окт. Заплан. Чапаевский 9-й переулок: 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 5а, 10, 12 8:00

13 окт. 17:00

13 окт. Заплан. Чапаевский 8-й переулок: 2, 2а, 4, 5, 6, 7, 7б, 9, 10, 11, 13, 16, 18, 20, 22, 24, 24а, 26 8:00

13 окт. 17:00

13 окт. Заплан. Чапаевский 1-й переулок: 7, 13а 8:00

13 окт. 17:00

13 окт. Заплан. Чапаевский 3-й переулок: 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 16а, 16в, 17, 17б, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 35 8:00

13 окт. 17:00

13 окт. Заплан. Чапаевский 6-й переулок: 2, 6, 8, 8а, 10 8:00

13 окт. 17:00

13 окт. Заплан. Чапаевский 4-й переулок: 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22 8:00

13 окт. 17:00

13 окт. Заплан. Чапаевский 2-й переулок: 1, 3, 6, 7 8:00

13 окт. 17:00

13 окт. Заплан. Чапаевский 5-й переулок: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 13а, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 8:00

13 окт. 17:00

13 окт. Заплан. Чапаевский 2-й переулок: 1, 3, 6, 7 9:00

13 окт. 20:00

13 окт. Заплан. Чапаевский 9-й переулок: 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 5а, 10, 12 9:00

13 окт. 20:00

13 окт. Заплан. Чапаевский 8-й переулок: 2, 2а, 4, 5, 6, 7, 7б, 9, 10, 11, 13, 16, 18, 20, 22, 24, 24а, 26 9:00

13 окт. 20:00

13 окт. Заплан. Чапаевский 6-й переулок: 2, 6, 8, 8а, 10 9:00

13 окт. 20:00

13 окт. Заплан. Чапаевский 1-й переулок: 7, 13а 9:00

13 окт. 20:00

13 окт. Заплан. Чапаевский 5-й переулок: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 13а, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 9:00

13 окт. 20:00

13 окт. Заплан. Чапаевский 3-й переулок: 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 16а, 16в, 17, 17б, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 35 9:00

13 окт. 20:00

13 окт. Заплан. 25-й Чапаевской Дивизии: 16, 18 9:00

13 окт. 17:00

13 окт. Заплан. Черноморский 6-й переулок: 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 10 8:00

13 окт. 17:00

13 окт. Заплан. Черноморский 6-й переулок: 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 10 9:00

13 окт. 20:00

13 окт. Заплан. Шестакова: 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 15, 17, 17А, 19, 21, 23, 25, 27, 27а, 29, 31, 31а, 33 9:00

13 окт. 20:00

13 окт. Заплан.