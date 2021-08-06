Путешествуйте минивэном — это интересно и не дорого

По Украине и в Европу, в Россию и во многие другие места в нынешнее время удобно путешествовать автобусом.

Вы будете неправы, если скажете, что это опасно. На сайте busikom.com, где можно заказать билет, гарантируется, что все посадочные места в предоставляемом транспорте оборудованы ремнями безопасности. Минивэны в Крым, например, выезжают в рейсы только на хороших покрышках соответственно сезону. Автобусы оборудованы теми удобствами, которые можно в них уместить. А всё остальное есть на отличных заправках, где совершаются остановки по дороге.

Вы будете неправы, если скажете, что это не удобно. Вам подберут наиболее быстрый маршрут по времени в пути, а также соответствующей категории транспорт от «Комфорт» до «Эконом класса» с опытными водителями.

Киев и Харьков, Москва и Прага, Варшава и Минск — эти и многие другие точки на карте мира доступны одним кликом. Всего 10 тысяч маршрутов! Причём, бронирование места осуществляется и на прямые, и на пересадочные рейсы, как на маленькие авто, так и на большие. А всё потому, что сервис Busikom располагает самой большой базой перевозчиков и диспетчеров, благодаря чему операторы могут предложить самые интересные цены и предоставить качественные услуги.

Возьмите на заметку: чем чаще Вы пользуетесь услугами сервиса, тем меньше платите.

Если Вы не взяли с собой наушники, операторы круглосуточной поддержки расскажут Вам весёлую историю.

Нет проблем, если Вам надо отправить в другой город груз. Сервис предоставляет такую услугу. Часто возникает необходимость срочно передать какой-то документ — и здесь нет проблем: работники сервиса отправят Ваш документ ближайшим своим автомобилем получателю в течение 12-14 часов.

Кроме того, на сервисе действует оперативная связь. Опытный оператор ответит Вам на любой вопрос: а какие документы нужны для детей? какой транспорт работает на выбранном Вами маршруте? как проходить пограничный контроль? какие продукты запрещено провозить? как оплатить проезд?

Словом, в сервисе Busikom работает лучшая команда, девиз которой “Клиент всегда прав”.