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  4. Нафтогаз назвал одесских теплопроизводителей, которые могут сорвать отопительный сезон

Нафтогаз назвал одесских теплопроизводителей, которые могут сорвать отопительный сезон

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НАК «Нафтогаз Украины» обнародовал список производителей тепла, которые не выполняют требований законодательства относительно минимального уровня расчётов для получения газа на льготных условиях.

Об этом 12 сентября сообщает департамент коммуникаций Нафтогаза.

«НАК «Нафтогаз Украины» информирует о производителях тепла, которые не выполняют требования законодательства относительно минимального уровня расчётов для получения газа в пределах спецобязанностей (ПСО) … Сейчас список включает 133 должника (по всей Украине. — Ред.)при общем количестве теплопроизводителей (на момент завершения прошлого отопительного сезона) — 1316 предприятий», — говорится в сообщении.

В Нафтогазе отмечают, что ненадлежащие расчёты таких предприятий за газ создают угрозу для теплоснабжения потребителей в отопительный период.

С перечнем тепловиков-должников можно ознакомиться в таблице на сайте НАК «Нафтогаз Украины».

Біляївка
26471487
(код предприятия)
 Біляївське ЖЕКП

(предприятие-должник)
83%
Сумма для восстановления газа
443 106
Общая сумма задолженности
1 289 144
Іллічівськ
33647853
 Еліткомсервіс Компанія ТОВ
59
1 135 133
1 563 667
Іллічівськ
32927758
 Моноліт-Сервіс ДП
84
842 275
2 215 800
Овідіопольський
38696638
 КВАРТ-СЕРВІС ЖБК
76
481 017
836 115
Одеса
41804598
 АКАПУЛЬКО-2 ОСББ
56
465 036
600 000
Одеса
40961272
 ВЕЛИКИЙ ФОНТАН ОСББ
80
101 013
200 000
Одеса
42067853
 КАЛОРЕ ТОВ
57
905 576
1 176 561
Одеса
40276718
 КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ КОІН ТОВ
13
305 069
344 521
Одеса
37947040
 МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ ОДЕСА ТОВ
87
319 453
1 389 227
Одеса
39132885
 МІКРОМЕГАС ДОМСЕРВІС-1
83
639 651
1 845 017
Одеса
05471158
 ОДЕСЬКА ТЕЦ АТ
83
157 891 291
636 217 936
Одеса
08680572
 Підприємство ДКВС України (№14) ДП
82
1 901 477
4 174 381
Одеса
34873275
 ПІОНЕР 2007 ОСББ
89
56 158
433 582
Одеса
35304093
 РЕКОРДНИЙ ОСББ
90
6 954
360 820
Одеса
33569304
 СВІТЛИЙ 11 ОСББ
79
147 932
281 961
Одеса
42001677
 СІТІ-ПАРК ОСББ
60
131 597
175 609
Одеса
32894801
 СКАТ ТОВ
76
256 039
445 020
Одеса
36921147
 СКІСНА-78Б ОСББ
77
89 507
159 860
Одеса
39506386
 Суворовський ЖЕК ОК
83
472 276
1 173 060
Одеса
40695882
 ТЕПЛО ТА СЕРВІС ТОВ
86
226 758
782 789
Одеса
39322598
 ТЕПЛОДІМ-3 ТОВ
79
1 241 062
2 330 686
Одеса
34674102
 Теплопостачання міста Одеси КП
86
206 501 129
820 097 251
Одеса
40531578
 УК БРИЗ ТОВ
16
669 339
759 396
Одеса
41464665
 УК ХАЗЯЇН ТОВ
44
293 149
356 744
Одеса
42006476
 Україна-Сервіс ОК
72
154 015
240 000
Одеса
34320397
 ФОКУС-ПЛЮС ОСББ
88
5 650
47 224
Одеса
32622948
 ФРАНЦУЗЬКИЙ БУЛЬВАР-БІЛДІНГ ЖБК
85
144 894
448 570
Подільск
25977888
 Подільськтеплокомуненерго КВЕП
88
3 702 620
22 349 317
Роздільна
37958340
 РОЗДІЛЬНЯНСЬКИЙ МІСЬКИЙ ВОДОКАНАЛ КП
77
260 656
456 941
Таїрове
36955862
 УЮТ-43 ЖБК
82
111 560
249 248
Усатове
30728159
 ВУЖКГ
86
247 282
831 12

Кстати. По состоянию на 10 сентября 2019 года суммарная просроченная задолженность перед НАК «Нафтогаз Украины» предприятий ТКЭ и ТЭЦ в Украине за природный газ, используемый для производства тепловой энергии, составляет около 34,8 млрд грн. Наибольшая суммарная просроченная задолженность за использованный газ в этой категории накоплена у предприятий ТКЭ и ТЭЦ Донецкой (7 млрд грн), Днепропетровской (6,6 млрд грн), Харьковской (4 млрд грн) областей и г. Киева (3,1 млрд грн).

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