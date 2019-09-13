Нафтогаз назвал одесских теплопроизводителей, которые могут сорвать отопительный сезон

НАК «Нафтогаз Украины» обнародовал список производителей тепла, которые не выполняют требований законодательства относительно минимального уровня расчётов для получения газа на льготных условиях.

Об этом 12 сентября сообщает департамент коммуникаций Нафтогаза.

«НАК «Нафтогаз Украины» информирует о производителях тепла, которые не выполняют требования законодательства относительно минимального уровня расчётов для получения газа в пределах спецобязанностей (ПСО) … Сейчас список включает 133 должника (по всей Украине. — Ред.)при общем количестве теплопроизводителей (на момент завершения прошлого отопительного сезона) — 1316 предприятий», — говорится в сообщении.

В Нафтогазе отмечают, что ненадлежащие расчёты таких предприятий за газ создают угрозу для теплоснабжения потребителей в отопительный период.

С перечнем тепловиков-должников можно ознакомиться в таблице на сайте НАК «Нафтогаз Украины».

Біляївка 26471487 (код предприятия) Біляївське ЖЕКП (предприятие-должник) 83% Сумма для восстановления газа 443 106 Общая сумма задолженности 1 289 144 Іллічівськ 33647853 Еліткомсервіс Компанія ТОВ 59 1 135 133 1 563 667 Іллічівськ 32927758 Моноліт-Сервіс ДП 84 842 275 2 215 800 Овідіопольський 38696638 КВАРТ-СЕРВІС ЖБК 76 481 017 836 115 Одеса 41804598 АКАПУЛЬКО-2 ОСББ 56 465 036 600 000 Одеса 40961272 ВЕЛИКИЙ ФОНТАН ОСББ 80 101 013 200 000 Одеса 42067853 КАЛОРЕ ТОВ 57 905 576 1 176 561 Одеса 40276718 КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ КОІН ТОВ 13 305 069 344 521 Одеса 37947040 МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ ОДЕСА ТОВ 87 319 453 1 389 227 Одеса 39132885 МІКРОМЕГАС ДОМСЕРВІС-1 83 639 651 1 845 017 Одеса 05471158 ОДЕСЬКА ТЕЦ АТ 83 157 891 291 636 217 936 Одеса 08680572 Підприємство ДКВС України (№14) ДП 82 1 901 477 4 174 381 Одеса 34873275 ПІОНЕР 2007 ОСББ 89 56 158 433 582 Одеса 35304093 РЕКОРДНИЙ ОСББ 90 6 954 360 820 Одеса 33569304 СВІТЛИЙ 11 ОСББ 79 147 932 281 961 Одеса 42001677 СІТІ-ПАРК ОСББ 60 131 597 175 609 Одеса 32894801 СКАТ ТОВ 76 256 039 445 020 Одеса 36921147 СКІСНА-78Б ОСББ 77 89 507 159 860 Одеса 39506386 Суворовський ЖЕК ОК 83 472 276 1 173 060 Одеса 40695882 ТЕПЛО ТА СЕРВІС ТОВ 86 226 758 782 789 Одеса 39322598 ТЕПЛОДІМ-3 ТОВ 79 1 241 062 2 330 686 Одеса 34674102 Теплопостачання міста Одеси КП 86 206 501 129 820 097 251 Одеса 40531578 УК БРИЗ ТОВ 16 669 339 759 396 Одеса 41464665 УК ХАЗЯЇН ТОВ 44 293 149 356 744 Одеса 42006476 Україна-Сервіс ОК 72 154 015 240 000 Одеса 34320397 ФОКУС-ПЛЮС ОСББ 88 5 650 47 224 Одеса 32622948 ФРАНЦУЗЬКИЙ БУЛЬВАР-БІЛДІНГ ЖБК 85 144 894 448 570 Подільск 25977888 Подільськтеплокомуненерго КВЕП 88 3 702 620 22 349 317 Роздільна 37958340 РОЗДІЛЬНЯНСЬКИЙ МІСЬКИЙ ВОДОКАНАЛ КП 77 260 656 456 941 Таїрове 36955862 УЮТ-43 ЖБК 82 111 560 249 248 Усатове 30728159 ВУЖКГ 86 247 282 831 12

Кстати. По состоянию на 10 сентября 2019 года суммарная просроченная задолженность перед НАК «Нафтогаз Украины» предприятий ТКЭ и ТЭЦ в Украине за природный газ, используемый для производства тепловой энергии, составляет около 34,8 млрд грн. Наибольшая суммарная просроченная задолженность за использованный газ в этой категории накоплена у предприятий ТКЭ и ТЭЦ Донецкой (7 млрд грн), Днепропетровской (6,6 млрд грн), Харьковской (4 млрд грн) областей и г. Киева (3,1 млрд грн).