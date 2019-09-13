Нафтогаз назвал одесских теплопроизводителей, которые могут сорвать отопительный сезон

НАК «Нафтогаз Украины» обнародовал список производителей тепла, которые не выполняют требований законодательства относительно минимального уровня расчётов для получения газа на льготных условиях.
Об этом 12 сентября сообщает департамент коммуникаций Нафтогаза.
«НАК «Нафтогаз Украины» информирует о производителях тепла, которые не выполняют требования законодательства относительно минимального уровня расчётов для получения газа в пределах спецобязанностей (ПСО) … Сейчас список включает 133 должника (по всей Украине. — Ред.)при общем количестве теплопроизводителей (на момент завершения прошлого отопительного сезона) — 1316 предприятий», — говорится в сообщении.
В Нафтогазе отмечают, что ненадлежащие расчёты таких предприятий за газ создают угрозу для теплоснабжения потребителей в отопительный период.
С перечнем тепловиков-должников можно ознакомиться в таблице на сайте НАК «Нафтогаз Украины».
|Біляївка
|
26471487
(код предприятия)
|Біляївське ЖЕКП
(предприятие-должник)
|
83%
|
Сумма для восстановления газа
443 106
|
Общая сумма задолженности
1 289 144
|Іллічівськ
|
33647853
|Еліткомсервіс Компанія ТОВ
|
59
|
1 135 133
|
1 563 667
|Іллічівськ
|
32927758
|Моноліт-Сервіс ДП
|
84
|
842 275
|
2 215 800
|Овідіопольський
|
38696638
|КВАРТ-СЕРВІС ЖБК
|
76
|
481 017
|
836 115
|Одеса
|
41804598
|АКАПУЛЬКО-2 ОСББ
|
56
|
465 036
|
600 000
|Одеса
|
40961272
|ВЕЛИКИЙ ФОНТАН ОСББ
|
80
|
101 013
|
200 000
|Одеса
|
42067853
|КАЛОРЕ ТОВ
|
57
|
905 576
|
1 176 561
|Одеса
|
40276718
|КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ КОІН ТОВ
|
13
|
305 069
|
344 521
|Одеса
|
37947040
|МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ ОДЕСА ТОВ
|
87
|
319 453
|
1 389 227
|Одеса
|
39132885
|МІКРОМЕГАС ДОМСЕРВІС-1
|
83
|
639 651
|
1 845 017
|Одеса
|
05471158
|ОДЕСЬКА ТЕЦ АТ
|
83
|
157 891 291
|
636 217 936
|Одеса
|
08680572
|Підприємство ДКВС України (№14) ДП
|
82
|
1 901 477
|
4 174 381
|Одеса
|
34873275
|ПІОНЕР 2007 ОСББ
|
89
|
56 158
|
433 582
|Одеса
|
35304093
|РЕКОРДНИЙ ОСББ
|
90
|
6 954
|
360 820
|Одеса
|
33569304
|СВІТЛИЙ 11 ОСББ
|
79
|
147 932
|
281 961
|Одеса
|
42001677
|СІТІ-ПАРК ОСББ
|
60
|
131 597
|
175 609
|Одеса
|
32894801
|СКАТ ТОВ
|
76
|
256 039
|
445 020
|Одеса
|
36921147
|СКІСНА-78Б ОСББ
|
77
|
89 507
|
159 860
|Одеса
|
39506386
|Суворовський ЖЕК ОК
|
83
|
472 276
|
1 173 060
|Одеса
|
40695882
|ТЕПЛО ТА СЕРВІС ТОВ
|
86
|
226 758
|
782 789
|Одеса
|
39322598
|ТЕПЛОДІМ-3 ТОВ
|
79
|
1 241 062
|
2 330 686
|Одеса
|
34674102
|Теплопостачання міста Одеси КП
|
86
|
206 501 129
|
820 097 251
|Одеса
|
40531578
|УК БРИЗ ТОВ
|
16
|
669 339
|
759 396
|Одеса
|
41464665
|УК ХАЗЯЇН ТОВ
|
44
|
293 149
|
356 744
|Одеса
|
42006476
|Україна-Сервіс ОК
|
72
|
154 015
|
240 000
|Одеса
|
34320397
|ФОКУС-ПЛЮС ОСББ
|
88
|
5 650
|
47 224
|Одеса
|
32622948
|ФРАНЦУЗЬКИЙ БУЛЬВАР-БІЛДІНГ ЖБК
|
85
|
144 894
|
448 570
|Подільск
|
25977888
|Подільськтеплокомуненерго КВЕП
|
88
|
3 702 620
|
22 349 317
|Роздільна
|
37958340
|РОЗДІЛЬНЯНСЬКИЙ МІСЬКИЙ ВОДОКАНАЛ КП
|
77
|
260 656
|
456 941
|Таїрове
|
36955862
|УЮТ-43 ЖБК
|
82
|
111 560
|
249 248
|Усатове
|
30728159
|ВУЖКГ
|
86
|
247 282
|
831 12
Кстати. По состоянию на 10 сентября 2019 года суммарная просроченная задолженность перед НАК «Нафтогаз Украины» предприятий ТКЭ и ТЭЦ в Украине за природный газ, используемый для производства тепловой энергии, составляет около 34,8 млрд грн. Наибольшая суммарная просроченная задолженность за использованный газ в этой категории накоплена у предприятий ТКЭ и ТЭЦ Донецкой (7 млрд грн), Днепропетровской (6,6 млрд грн), Харьковской (4 млрд грн) областей и г. Киева (3,1 млрд грн).