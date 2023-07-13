Нардеп из Одессы Татьяна Плачкова слагает с себя депутатские полномочия

Татьяна Плачкова, избранная в Верховную Раду от запрещённой ныне пророссийской политической партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», написала заявление о сложении депутатских полномочий.

Соответствующее заявление прилагается к проекту постановления «О досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Плачковой Т.М.» (№9489), опубликованного на сайте Рады.

«Согласно пункту 1 части второй статьи 81 Конституции Украины и пункту 1 части первой статьи 4 Закона Украины «О статусе народного депутата Украины» и ввиду семейных обстоятельств сообщаю о сложении полномочий народного депутата Украины», – говорится в заявлении Плачковой.

Как сообщала Одесса News, Верховная Рада ранее досрочно прекратила депутатские полномочия Игоря Абрамовича, Ильи Кивы, Юлии Лёвочкиной, Вадима Новинского, Наталии Королевской, Юрия Солода и Олега Волошина, избранных от ОП-ЗЖ.

Кроме того, Верховная Рада прекратила полномочия народных депутатов от ОП-ЗЖ Виктора Медведчука, Тараса Козака и Рената Кузьмина, которые были лишены гражданства Украины.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy