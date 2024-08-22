Премьер Китая заявил о готовности его страны углублять сотрудничество с Россией

Премьер-министр Китая Ли Цян на встрече с главой российского правительства Михаилом Мишустиным в Москве заявил, что его страна будет углублять всестороннее сотрудничество с Россией.

Об этом говорится в информации МИД КНР о 29-й очередной встрече глав правительств двух стран, сообщает Укринформ.

«Китай готов сотрудничать с Россией… для усиления всестороннего прагматичного сотрудничества и координации в международных делах, чтобы способствовать новому этапу стратегического партнёрства между двумя странами», — сказал Ли.

Мишустин, говорится в сообщении, тоже высказался за углубление взаимного доверия и взаимодействия между Москвой и Пекином и отметил необходимость защищать законные права и интересы России и Китая.

«Обе стороны согласились, что прагматическое сотрудничество между Китаем и Россией имеет взаимодополняющие преимущества и огромный потенциал», — добавили в МИД КНР.

Как сообщала Одесса News, Китай внимательно следит за ситуацией в Курской области России и призывает все стороны к деэскалации конфликта.

Фото: Getty Images

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