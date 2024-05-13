13 мая в Одессе очередное отключение света в жилых домах

Жители ряда улиц в Одессе 13 мая будут без света по причине проведения аварийных работ.

Об этом сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

Аварийные работы запланированы Центральными РЭС по таким адресам: Тираспольская, 25, 31, 33, 35, Базарная, 91, 93, 95, 120, 120/корп.3, пер. Щепной, 3, 4, 9. Работы продлятся до 17:00.

Посмитного, 20, 22, Фонтанская дорога, 59, 59/корп.1, 59а, 61, 63, 65, пер. Клубничный, 20, 24/2-4, 24А. Работы до 19:00.

Южные РЭС: «Зелёный мыс», общество садоводов, 133, Чуковского Корнея, 5/63, просп. Свободы, 32/а/1. Работы до 18:00.

Абрикосовая, 4,-16, 45-79/уч корп.12, 81-105, Дубовая Роща, 2-57, Лигинская (Макаренко), 1-33, Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40, Равенства, 88, 91, 92, 98-104, 195, Айвазовского (Тимирязева), 34, Фонтанская дорога, 106/корп.37 и 40, пер. 1-й Равенства, 90, пер. Абрикосовый, 1 – 29, пер. Янтарный, 6-8. Работы до 19:00.

Северные РЭС: Атамана Головатого, 64-77, 92-96, 135-145, Черноморского Казачества, 95, 97, 107, 123, 125-135. Работы до 19:00.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy