В бою за Украину погиб житель Одесской области Владислав Криховецкий

10 июля после ранений, не совместимых с жизнью, в Ровенской области погиб житель г. Белгород — Днестровского майор Владислав Криховецкий.
Об этом сообщили в Белгород-Днестровской РГА.
7 сентября защитнику исполнилось бы 26 лет.
Жители Белгород-Днестровского со всеми воинскими почестями провели майора Криховецкого в последний путь 13 июля.
Как сообщала Одесса News, 9 июля вблизи населённого пункта Водяное Донецкой области оборвалась жизнь 29-летнего защитника Николая Ворошнина из Дивизийской сельской территориальной громады.
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Фото: Белгород-Днестровская РГА/Facebook
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