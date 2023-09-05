В бою за Украину погиб житель Одесской области Владислав Криховецкий

10 июля после ранений, не совместимых с жизнью, в Ровенской области погиб житель г. Белгород — Днестровского майор Владислав Криховецкий.

Об этом сообщили в Белгород-Днестровской РГА.

7 сентября защитнику исполнилось бы 26 лет.

Жители Белгород-Днестровского со всеми воинскими почестями провели майора Криховецкого в последний путь 13 июля.

Как сообщала Одесса News, 9 июля вблизи населённого пункта Водяное Донецкой области оборвалась жизнь 29-летнего защитника Николая Ворошнина из Дивизийской сельской территориальной громады.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Белгород-Днестровская РГА/Facebook

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