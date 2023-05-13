В Одессе приветствовали многодетных матерей

В канун праздника Дня матери, который в Украине ежегодно отмечают во второе воскресенье мая, в Одессе поздравили многодетных матерей, дети которых служат в рядах ВСУ, а также матерей – членов общественных организаций многодетных семей, которые в это сложное время помогают и поддерживают семьи, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Отмечается, что на учёте в Департаменте труда и социальной политики Одесского городского совета состоят 6193 многодетных семьи, в которых воспитываются 20566 детей. Из них 3408 семей получают государственную помощь на детей, воспитывающихся в многодетных семьях.

Воспитанники коммунального учреждения «Центр реабилитации лиц с нарушениями психофизического развития» приготовили для приглашённых на праздник концертную программу и подарки, сделанные собственноручно.

С учвстниками праздника поообщалась заместитель Одесского городского головы Светлана Бедрега. Матери поделились своими жизненными историями, достижениями и успехами детей, впечатлениями и нынешними переживаниями.

«Нынешнее празднование проходит в тревожные и трагические времена. На хрупкие плечи женщин легла тяжёлая ноша ожидания и переживаний. Но именно благодаря вере и поддержке украинских женщин-матерей наши мужественные защитники выстоят и победят. Низко кланяемся вам за ваши терпение, выдержку, удивительную мудрость и мужество, с которыми вы, преодолевая невзгоды, сохраняете веру в лучшее для своих родных и близких, для нашей страны», — отметила Светлана Бедрега, пожелав участницам встречи здоровья и воодушевления, успехов и счастливой судьбы для их детей, мира и скорейшей Победы.

Как сообщала Одесса News, 14 мая на сцене «Ракушка» (возле стадиона «Черноморец») в парке Шевченко с 11.00 до 19.00 пройдёт семейный фестиваль, посвящённый Дню матери.

Фото: «Одесса»

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