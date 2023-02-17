Одесский музей западного и восточного искусства покажет силы зла Средневековья

Рога, хвост и копыта – обычно таким мы представляем себе дьявола. Именно эти атрибуты антихриста прочно закрепились в европейском коллективном сознании благодаря средневековым изображениям.

Но кроме характерных животных черт, скорее всего мы вспомним атрибуты власти: корону, трон и кучу гадких подхалимов, кружащихся возле тёмного властителя. Но всегда ли дьявол был таким сильным и могучим? Ведь в Библии мы не находим подобных описаний и, в целом, особого внимания к его персоне. А что, если таковым он стал только в эпоху Позднего средневековья?

Как и почему «короновали» главного антагониста христианства средневековые теологи и художники, узнаем на лекции старшей научной сотрудницы музея Кати Галибей 18 февраля в 14:00.

Билеты стоимостью 100 гривен.

Для людей, которые временно были вынуждены покинуть свои дома, вход бесплатный (по предварительной регистрации).

Адрес: ул. Греческая, 16 (музейная локация #Ragtime2.0/ Вход через музейные ворота).

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