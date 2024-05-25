В Греческом зале Одесского Украинского театра будет звучать джаз при свечах

1 июня в Украинском театре Одессы концерт джазовой музыки при свечах.

Проект Вадима Бессараба — это уникальное сочетание атмосферы старинного Греческого зала украинского театра с изысканным звучанием струнных и бархатных тембров саксофона, волшебных звуков белого рояля и нежного вокала.

Наслаждайтесь мастерством профессионалов под руководством одного из самых лирических пианистов нашего времени — руководителя оркестра театра Вадима Бессараба.

Приходите к 18.00

Стоимость билетов от 300 гривен. Их можно купить здесь.

Адрес: ул. Пастера, 15.

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