Великобритания выделит $9,5 млн на дроны для Украины

Великобритания выделит £7,5 млн ($9,5 млн) для поставки Украине ударных и разведывательных беспилотников.

Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном 19 ноября на сайте британского министерства обороны, пишет издание ГОРДОН.

Эти БпЛА профинансируют в рамках «коалиции дронов», возглавляемой Великобританией и Латвией, отметили в минобороны.

Коалиция также получит дополнительные £16 млн (около $20,2 млн) от Германии, Канады и Люксембурга.

Такие инвестиции увеличат общий фонд до £67 млн (около $85 млн), говорится в релизе.

Для справки. «Коалиция дронов» – это организация стран, участвующих в производстве и передаче Украине беспилотников в рамках поставки оружия и оборудования в Украину во время российского вторжения для отражения российской агрессии с 2024 года.

Одесса News информировала, что в феврале 2024 года союзники Украины создали «коалицию дронов», её координируют Латвия и Великобритания. В коалицию, кроме этих стран и Украины, также входят Австралия, Чехия, Дания, Франция, Эстония, Италия, Канада, Литва, Нидерланды, Новая Зеландия, Польша, Германия и Швеция. Амбициозная цель коалиции – передать Украине 1 миллион дронов.

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