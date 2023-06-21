Португалия передаст Украине пакет военной помощи.

Об этом сообщило министерство обороны страны в Twitter.

«Португалия продолжает поддерживать Украину: мы передадим ещё 14 бронетранспортёров M113 и комплект 105-мм гаубиц», – говорится в сообщении.

Также в пакет войдут 180 тонн боеприпасов и пять бронированных машин медицинской помощи, отметили в ведомстве.

Для справки. Португалия предоставляет военную помощь Украине, участвует в совместной закупке боеприпасов с другими странами ЕС, заявляла о направлении €75 тыс. на сбор доказательств военных преступлений РФ в Украине. Также Португалия вошла в коалицию стран, которые будут помогать в обучении украинских пилотов управлять истребителями F-16.

1 июня премьер-министр Португалии Антониу Коштоу на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Молдове подтвердил продолжение военной, политической и гуманитарной помощи Украине.

Министр иностранных дел Португалии Жоау Гомеш Кравинью сообщал, что Португалия примет участие в восстановлении образовательной инфраструктуры Житомира, а также Ирпеня и Бучи Киевской области.

Как сообщала Одесса News, в марте 2023 года Португалия передала Украине 3 танка Leopard 2.

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