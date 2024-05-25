Кабмин создал в Одесской области индустриальный парк

24 мая Кабмин Украины на своём заседании включил в Реестр индустриальный парк «Р-33» в Одесской области.

Об этом проинформировал пресс-центр Министерство экономики.

Отмечается, что создание «Р-33» инициировал Куяльницкий сельский совет.

Как указали в Минэкономики, концепция индустриального парка предусматривает формирование на площади 10 га промышленного кластера по металлообработке и изготовлению металлических изделий. На участке размещены 3 артезианские скважины, есть подключение 4.73 мВт электроэнергии.

В частности, это позволит создать около 500 новых рабочих мест, добавили в ведомстве.

Так, на территории парка смогут работать предприятия в отраслях:

производства готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования;

производства электрического оборудования;

пищевой перерабатывающей и лёгкой промышленности;

производства других транспортных средств;

ремонта и монтажа машин и оборудования.

«Р-33» стал уже 79 парком в Реестре, резюмировали в министерстве.

Индустриальный парк с бизнес-городом планируется построить в посёлке Борщи Куяльницкой ОТГ. Борщи расположены в 8 километрах от города Подольска Одесской области и менее чем в 30 километрах от границы с Молдовой. Население — 1724 человека. Основано в 1750 году.

В Минэкономики напомнили, что в госбюджете на 2024 год на выполнение программы развития индустриальных парков заложен 1 млрд грн.

В сентябре 2021 года Верховная Рада одобрила законопроект о развитии индустриальных парков, подписанный Президентом. Такие парки создают благоприятные условия для релокации бизнеса, они направлены на внутреннее производство и создание рабочих мест и будут удобным инструментом для организации промышленной застройки и возобновления работы предприятий. В частности, предусматривается освобождение будущих резидентов индустриальных парков от импортного налога на добавленную стоимость, таможенной пошлины на оборудование и на 10 лет – от налога на прибыль.

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