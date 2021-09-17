Куда пойти в Одессе на выходных18-19 сентября

Очередные сентябрьские выходные дни в Одессе, 18-19 сентября, будут изобиловать красочными культурными ивентами — спортивными мероприятиями и фестивалями, театральными постановками и экскурсиями, концертами и выставками…

Выбор, как всегда, за Вами.

18 сентября в Одесской филармонии стартует фестиваль Odessa Classics. Гости фестиваля услышат концерт с литовским композитором Гедиминасом Гелготасом и его ансамблем New Ideas Chamber Orchestra (NICO). Приходите к 19:00. Стоимость билетов – 150-800 грн.

18 сентября заключительный гала-концерт в рамках VII Международного фестиваля «Золотые скрипки Одессы». Для зрителей подготовили шоу-концерт «Скрипичная столица». Представление посвящено 150-летию Петра Столярского и 90-летию его ученика, профессора и лауреата международных конкурсов Эдуарда Грача. Концерт пройдёт при участии Одесского национального симфонического оркестра Одесского национального театра оперы и балета под управлением главного дирижёра Вячеслава Чернухо-Волича. Приходите в Одесскую оперу к 18:30. Стоимость билетов – 100-1500 грн.

18 сентября в 19:00 одесский театр «Маски» приглашает на «Дон Жуана». Этот спектакль – весёлое, яркое, праздничное зрелище. Цена билетов от 180 до 350 гривен. Место проведения: Дом клоунов.

18 сентября в Одесском Театре на Чайной премьера спектакля «Двое» по мотивам пьесы У. Гибсона «Двое на качелях». Режиссёр Юрий Невгамонный. В ролях: Милена Компаниец, Влад Костыка. Жанр: мелодрама. Продолжительность: 1 час 35 минут. Ограничения по возрасту +15. Цена билетов от 40 до 150 гривен. Приходите к 19:00 на ул.Маразлиевскую, 34-А.

18 сентября Одесский зоопарк приглашает на праздник «День рождения слона». Самая большая жительница зоопарка индийская слониха Венди отмечает свой сорок второй день рождения. Гостей праздника ждёт научное шоу от Музея интересной науки, тематическая викторина и приготовление торта из любимых лакомств виновницы торжества. Приходите к 12:00.

18-19 сентября в Арт-центре Веры Холодной, что на территории Одесской киностудии, можно посетить выставку для молодёжи Future of Work и узнать о вакансиях будущего. Посредством виртуальной реальности, гости ивента могут примерить на себя роль хирурга, пилота, аквалангиста и художника. Также у посетителей есть возможность сделать футуристический макияж и найти себя благодаря советам профессиональных карьерных консультантов. Выставка открыта с 10:00 до 18:00. Вход свободный по предварительной регистрации.

18-19 сентября осенний дизайн-маркет «Гешефт» пройдёт в пространстве Зелёного театра и будет посвящён апсайклингу и арту. На этот раз фестивальная локация будет декорирована с учётом выбранной тематики. Апслайклингу и арту будут посвящены мастер-классы и часть дизайн-маркета. Организаторы предлагают приносить на фестиваль макулатуру для дальнейшей переработки. Приходите к 16:00. Стоимость билетов – 130 грн.

19 сентября в рамках фестиваля Odessa Classics на сцену Филармонии выйдет Литовский национальный симфонический оркестр, выступят президент фестиваля, народный артист Украины Алексей Ботвинов, скрипачка Августа Юсионите из Литвы и один из ведущих виолончелистов и композиторов Великобритании Питер Грегсон. Приходите к 19:00. Стоимость билетов – 150-800 грн.

19 сентября балет «Алиса в стране чудес» покажут в Одесском национальном академическом театре оперы и балета. Постановка для детей в 2-х действиях (исполняется с 1-м антрактом). Длительность спектакля с антрактом: 1 час 30 минут. Исполняется под фонограмму. В спектакле принимают участие воспитанники балетной студии заслуженной артистки Украины Светланы Антиповой. Цена билетов от 35 до 220 гривен. Приходите к 12:00.

19 сентября на сцене театра Музыкальной комедии любимые звёзды кино — Олег Штефанко и Дарья Егорова — ждут на спектакле по пьесе Карла Гольдони «Сумасбродка». Захватывающий комедийный спектакль в исполнении блистательных актёров. Приходите к 16:00 или 20:00. Цена билетов от 250 до 1380 гривен.

До 20 сентября выставка фоторабот одессита Андрея Ковача «Homo sapiens: среда обитания» в зале Всеукраинского центра болгарской культуры (переулок Вице-адмирала Жукова, 9).

По 26 сентября выставка-приключение для всей семьи «Космос Ваш» в ТРЦ Ривьера для всех, кого манит своей таинственностью безграничный космос и его покорение. На выставке представлены космические тренажёры настоящих космонавтов, симулятор космических кораблей с эффектами, приближёнными к реальным, зоны виртуальной и смешанной реальности, плазмокомната. Посетители могут «полетать» на ракете в кресле космонавта, «прогуляться» по Юпитеру с повышенной гравитацией, управлять луноходом и марсоходом, познакомиться с пришельцами. Желающие могут даже пообщаться с космонавтами с орбиты через прямое включение.

Уютных выходных!

Фото: Одесса News/Александр Александров, Думская, Таймер

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