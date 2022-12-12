Эрдоган обсудил с Зеленским и Путиным расширение «зернового коридора»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провёл телефонные разговоры с президентами Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным, во время которых шла речь о возможности экспорта по «зерновому коридору» других продуктов питания и товаров.

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом возможное расширение «зернового коридора», об этом Глава Украинского государства сообщил в Тwitter.

«Продолжил диалог с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Поблагодарил за приют для украинских детей и сотни генераторов для наших городов. Отметил поддержку Турцией украинской инициативы Grain From Ukraine. Также обсудили дальнейшую работу и возможное расширение «зернового коридора», – отметил Зеленский.

По сообщению Укринформа со ссылкой на Директорат по коммуникациям администрации Президента Турции, в ходе разговора с Путиным «Президент Эрдоган заявил, что совместными усилиями было обеспечено поступление более 13 миллионов тонн зерна к тем, кто в нём нуждается, и что в рамках «зернового коридора» возможно начать работу над экспортом разных продуктов питания и постепенно других товаров».

По результатам переговоров Путина и Эрдогана, указывается, что стороны обсудили двусторонние отношения, в частности в энергетике, а также региональные вопросы, включая «зерновой коридор» и борьбу с терроризмом.

«Президент Эрдоган выразил искренние пожелания скорейшего прекращения войны между Россией и Украиной», — отмечается в документе.

Что касается ситуации в Сирии, турецкий лидер сказал о важности, в первую очередь, очистить от террористов участки вдоль границы глубиной 30 километров.

Ранее Президент Эрдоган анонсировал телефонные разговоры с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным на TRT World Forum в Стамбуле. Выступая перед участниками этого международного форума, Президент Украины заявил, что Россия намеренно тормозит работу «зернового коридора», в результате чего время ожидания судов увеличивается до 3-5 недель и ежемесячно недоэкспортируются несколько миллионов тонн украинской агропродукции.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.