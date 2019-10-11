Одесские тайбоксёры «рулили» на Чемпионате мира в Турции

В городе Анталия (Турция) завершился молодёжный чемпионат мира по таиландскому боксу муэй-тай, где одесситы показали высокие результаты.

Как сообщает официальный сайт города, в составе молодёжной сборной Украины Одессу на соревнованиях представили воспитанники комплексной детско-юношеской спортивной школы №7.

Отмечается, что одесские спортсмены показали отличные результаты, заняв призовые места, в частности:

— Владислав Коломиец – 1 место;

— Филипп Бачинский – 2 место;

— Владимир Артёменко – 2 место.

Всего в составе молодежной сборной Украины по таиландскому боксу муэй-тай на чемпионате мира выступили 19 спортсменов, завоевав 14 медалей (5 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовых).

Фото: «Одесса»