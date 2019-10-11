В Одессе остановили скандальную стройку на Глушко

Частное предприятие «Мода», строящее высотку на месте бывшего детсада в Одессе на проспекте Академика Глушко, 17а, остановило строительные работы после отмены ГАСК Одессы разрешения на их проведение.

Об этом пишет ТАЙМЕР.

«По крайней мере, по состоянию на 10 октября, стройплощадка пуста, рабочих на ней нет и работы не ведутся», — говорится в сообщении.

Издание связывает ЧП «Мода» с известным одесским бизнесменом Вадимом Альпериным.

Как сообщала Одесса News, на месте бывшего детского сада на Глушко, 17а планировали построить 24-этажный жилой дом, что вызвало бурные протесты местных жителей. 11 сентября в Одессе они перекрыли проспект Академика Глушко в районе дома №15. В итоге ГАСК аннулировал разрешение на проведение строительных работ. В ЧП «Мода» планируют судиться с ведомством по этому поводу.

Фото: ТАЙМЕР