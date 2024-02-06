«Черноморец» завершил турецкую часть тренировочных сборов и вернулся в Одессу

Футбольный клуб «Черноморец» завершил в Турции тренировочный сбор команды игроков.

Об этом в Facebook сообщает ФК «Черноморец».

Отмечается, что после небольшой передышки команда продолжит в Одессе подготовку к матчам УПЛ и Кубка Украины.

Между тем, дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 18-го тура чемпионата Украины — стартового игрового уикенда весенней части сезона 2023-2024:

Одесса News информировала о проигранном футболистами «Черноморца» в Турции на тренировочных сборах товарищеском матче с командой «Алашкерт» (Ереван, Армения).

Фото: ФК «Черноморец»/Facebook

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