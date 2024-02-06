Подольские спасатели достали тонущего рыбака из ледяной воды

5 февраля в 12:54 в Службу спасения поступило сообщение о том, что в селе Окны Подольского района Одесской области во время зимней рыбалки на местном пруду в 100 м от берега провалился под лёд мужчина.

Об этом сообщает в Facebook Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Отмечается, что прибывшие на место происшествия спасатели немедленно приступили к оперативным действиям, чтобы как можно скорее достать из ледяной воды 69-летнего пострадавшего.

«С помощью верёвки и стремянки палки достали на берег мужчину и передали работникам скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении.

Одесса News информировала о пожаре 4 февраля 2024 года о пожаре в двухэтажном жилом здании в селе Барабой Одесского района, во время которого погиб мужчина 1942 года рождения.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области/Facebook

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy