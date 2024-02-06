Мэр Одессы проинспектировал ход работ по ремонту разрушенного от ракеты детсадика

Летом 2023 года во время массированного ракетного удара по центру Одессы был повреждён садик для слабовидящих детей, размещённый в памятнике архитектуры — особняке Манук Бея, построенном в первой половине XIX в.

Тогда были выбиты многие окна и двери, повреждены крыша и стены, зафиксировано провисание межэтажного перекрытия, — информирует Telegram-канал «Одесса. Официально».

Отмечается, что двухэтажный дом находится на территории объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Мэр Одессы Геннадий Труханов, проинспектировавший ход восстановительных после ракетного удара работ, заявил, что часть противоаварийных мер уже выполнена. В частности, за средства международных организаций законсервированы участки обрушения штукатурки, уменьшена нагрузка на балки перекрытия. Кроме того, выделено бюджетное финансирование на восстановление окон и дверей.

«Но экспертиза показала, что повреждения конструктива памятника архитектуры более серьёзны. Детский сад опасен для посещения. В настоящее время идёт разработка проектной документации, впоследствии будут проведены ремонтно-реставрационные работы. Этот детский сад пользовался спросом. И мы сделаем всё возможное, чтобы эксплуатация здания была безопасной и дети сюда вернулись», – сказал городской голова.

Фото и видео: «Одесса. Официально»/Telegram

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