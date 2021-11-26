14 пожарных машин и 48 спасателей справлялись с огнём в 16-этажке в Одессе

25 ноября в 14 часов 4 минуты в Службу спасения поступило сообщение о том, что в Приморском районе Одессы по улице Фонтанская дорога, 49/1, возник пожар в многоэтажном жилом доме.

14 спецмашин с 48 спасателями были автоматически направлены по повышенному номеру вызова, — говорится в сообщении Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.

Отмечается, что по прибытии на место первого подразделения было установлено возгорание электрокабелей в лифтовой шахте, от паркинга до крыши.

«Сложности добавляло быстрое распространение огня. Во время ликвидации пожара спасатели эвакуировали 15 человек и спасли 9 человек, из которых 5 детей», — информируют в ГСЧС.



В 15 часов 12 минут пожар был ликвидирован.

Во время тушения пожара погибших и пострадавших не обнаружено.

Как сообщала Одесса News, 25 ноября загорелся жилой дом в Одесском районе, в Авангардовской территориальной громаде, по улице Тенистой, отчего пострадал его хозяин 1978 года рождения.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области

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