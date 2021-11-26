Гангстафолк-банда «Коммуна Люкс» воссоздала эстетику Одессы 20-х годов прошлого века

25 ноября, гангстафолк-банда «Коммуна Люкс» представила новое видео «Витька Шрам», в котором воссоздала эстетику Одессы 20-х годов ХХ столетия.

Гангстафолк-банда, вот уже семь лет гремящая на всю Одессу, таки снова решила удивить поклонников. На этот раз она посягнула на святое и взялась за экранизацию «Витьки Шрама» – песни из знаменитого «одесского цикла» Стаса Подлипского, одесского поэта и музыканта, звезды одесского рок-н-ролла и шансона 80-90-х годов. Автор хита сам сыграл главного героя в новом клипе коллектива.

Любовь и ревность, гордость и убийство, богемная среда и блатной жаргон – всё это в новом видео «Коммуны Люкс».

История разворачивается в ресторане, куда герой отправляется прямиком после убийства неверной возлюбленной. Виною роковой случайности этот визит окажется последним для самого налётчика, где герой падёт жертвой в войне между гордостью и страстью.

Для съёмок была выбрана старейшая локация города – ресторан «Бернардацци». Команда «Коммуны Люкс» щепетильно отнеслась к воссозданию атмосферы старомодной Одессы. В персонажах узнаются знаковые имена одесской богемной среды: помимо автора в клипе снялись Вадим Набоков («Каламбур», «Маски»), а также актёры театра-кабаре Буффон.

Весенний ребрендинг – представление миру нового вокалиста Баграта Цуркана, серия видео в отеле «Лондонская» и радушные приёмы в одесских двориках – чётко обозначили вектор «Коммуны Люкс» и её верность традициям родного города.

Кстати. «Коммуна Люкс» (прежде известные как «Деньги Вперёд») — хулиганский ансамбль, образованный в 2014 году из родных и приёмных сыновей Одессы-Мамы. Международную известность коллектив обрёл благодаря своему стилю – смеси уличного бандитского фольклора, еврейской народной музыки и балканских ритмов – который сами музыканты именовали Odessa Gangsta Folk. Завсегдатаи крупнейших фестивалей (Odessa Jazz Fest, Koktebel Jazz Festival, Atlas Weekend, ОМКФ, Woodstock Ukraine, Таки-Да Фест, Kyiv Music Market, Odessa Sea Fest, Цимес Маркет и тд) и лауреаты музыкальных премий, среди которых «Народное признание 2015! – в номинации «Музыкальное Открытие Года»).

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