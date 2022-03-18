Земфира спела антивоенную песню «Не стреляйте» (видео)

Российская певица Земфира обнародовала новое видео на песню «Не стреляйте» (2005), в котором показала документальные кадры разрушения российскими агрессорами мирной инфраструктуры Украины.

Клип выложен в Ютуб-канале певицы.

Четырёхминутный клип, в котором Земфира играет на синтезаторе и поёт, сопровождается кадрами боевых действий в Украине, начиная с высадки российского десанта в Гостомеле. Затем идут кадры украинских городов, разрушаемых российскими обстрелами и бомбардировками. Этот видеоряд длится полторы минуты. Ещё полминуты – кадры жёстких задержаний российскими силовиками участников антивоенных акций в России.



После начала Россией войны против Украины певица разными способами высказывала свой протест. Позже сообщалось, что она покинула Россию.

Как сообщала Одесса News, известный российский певец Моргенштерн выпустил новый клип на песню «12».

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