Футболисты «Черноморца» на тренировочных сборах в Турции проиграли венгерской команде

Футболисты одесского «Черноморца» 16 января провели второй матч на турецком тренировочном сборе. Соперником была венгерская команда «Уйпешт» из Будапешта.

Об этом сообщает официальный сайт ФК «Черноморец».

Матч завершился победой венгерских футболистов со счётом 3:1.

Единственный гол в ворота соперника забил Андрей Штогрин на 52-й минуте матча.

Для справки. «Черноморец» дважды встречался с «Уйпештом». В феврале 1993 г. во время международного турнира в Будапеште матч за третье место выиграл венгерский клуб (4:0). В феврале 2013 года в Турции товарищеская игра также завершилась в пользу Уйпешта (3:0).

Одесса News информировала, что первый матч на турецком тренировочном сборе «Черноморец» проводил против румынской футбольной команды команды «Петролул» и выиграл.

Фото: ФК «Черноморец»

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy