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  4. «На Западном фронте без перемен» — фильм по Ремарку выходит на экраны в октябре

«На Западном фронте без перемен» — фильм по Ремарку выходит на экраны в октябре

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Американская стриминговая платформа Netfliх на своём канале в YouTube презентовала тизер фильма немецкого режиссёра Эдварда Бергера «На Западном фронте без перемен», снятого по одноименному роману немецкого писателя Эриха Марии Ремарка.

В фильме рассказывается история 17-летнего солдата Пауля Боймера, которого сыграл австрийский актер Феликс Каммерер. 

Премьера картины запланирована на 28 октября. Перед этим фильм покажут на кинофестивале в Торонто, а затем в кинотеатрах Германии.

Как сообщала Одесса News, киносценарий «Стеф» о войне одесской писательницы Ксении Заставской признан лучшим на кинофестивалях в Амстердаме и Нью-Йорке-2022.

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