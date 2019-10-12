В Украине продолжают вносить в «чёрные списки» российских актёров

Министерство культуры, молодёжи и спорта внесло фамилии ещё четырёх российских актёров в перечень лиц, создающих угрозу нацбезопасности страны.

Список обнародован на сайте ведомства.

Согласно обновлённому 11 октября перечню, в него внесены актёры Наталья Колоскова, Мария Перн, Юрий Миронцев и Анатолий Фалинский.

Все они играли в фильме “Ополченочка”, который снимали на оккупированной территории Донбасса.

Фамилии трёх из них — Колосковой, Перн и Миронцева — внесены в базу “Миротворец”, в частности, за “участие в пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор) против Украины, участие в съёмках пропагандистского антиукраинского фильма”.

Перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности, составляет Министерство культуры, молодёжи и спорта Украины по представлению Службы безопасности Украины. По состоянию на 11 октября в этот перечень внесён 151 человек.

Как сообщала Одесса News, Государственное агентство Украины по вопросам кино составило список фильмов, запрещённых к демонстрации в Украине с 2018 года.