Дело о нападении на Стерненко будет слушать суд одесских присяжных

Уголовное производство в отношении покушения на убийство экс-лидера одесского «Правого сектора» Сергея Стерненко будет слушать суд присяжных.

Такое решение принял 11 октября Приморский райсуд Одессы под председательством судьи Дмитрия Осиика, сообщает Укринформ.

«Коллегия судей рассмотрела и удовлетворила ходатайство обвиняемого Абзала Баймукашева в нападении на потерпевшего Сергея Стерненко — передать дело на рассмотрение суда присяжных», — озвучил решение судья.

Следующее судебное заседание, на котором будет определён состав суда присяжных, состоится 18 октября.

Напомним: уроженцу Казахстана Баймукашеву прокуратура инкриминирует совершение особо тяжкого преступления — покушение на убийство одесского активиста, совершённое вблизи его дома. Нападающий стрелял из огнестрельного оружия и ранил активиста в затылок. После чего активисту с помощью прохожих удалось догнать и задержать злоумышленника.

Сам Стерненко отреагировал на решение суда на своей странице в Facebook.

«Состоялось первое заседание по делу чёрта, который выполнял 2-е заказное покушение на меня, и медленно бегал, а потому был пойман мной. Ему продлили срок содержания под стражей ещё на 60 суток. Дело будет рассматривать суд присяжных по требованию обвиняемого», — отметил Стерненко.

По его словам, «это ничего не изменит для его приговора, но позволит ещё больше затянуть процесс». Сам Стерненко «попросил суд соблюдать права киллера на справедливый суд (ст.6 Конвенции) и назначить даты следующих заседаний в ближайшее время. Тем более что есть возможность провести всё разбирательство за несколько заседаний. Но коллегия назначила рассмотрение дела на 28 ноября».

Отмечается, что судья Осиик второй раз рассматривает уголовное производство в отношении Баймукашева. Впервые он вынес приговор тому за разбойное нападение — приговорил к 9 годам лишения свободы. Но через 4,5 года осуждённый вернулся в Одессу, где через полгода вновь предстал перед судом.

Как сообщала Одесса News, Генпрокуратура осуществляет процессуальное руководство в трёх уголовных производствах по Стерненко. По двум расследуется нападение на него и нанесение ему телесных повреждений. По третьему расследуется убийство самим Стерненко одного из нападавших на него.