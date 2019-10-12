Представители ЮНЕСКО хотят воочию увидеть Аккерманскую крепость

14 октября средневековую крепость в Белгороде-Днестровском Одесской области посетит специальная комиссия в составе различных иностранных экспертов и представителей учреждения ООН по вопросам науки и культуры — ЮНЕСКО.

Как сообщает ТАЙМЕР со ссылкой на обслуживающее старинный объект КП «Фортеця», приглашённая комиссия намерена ознакомиться с состоянием замка и изучить имеющуюся по нему документацию.

Как сообщала Одесса News, в сентябре Центр всемирного наследия ЮНЕСКО официально подтвердил включение объекта под названием «Тира — Белгород (Аккерман) — на пути от Чёрного до Балтийского морей» в предварительный список ЮНЕСКО. Полноправное участие в этом списке позволит активней популяризировать средневековую крепость в мире и качественнее работать над её сохранением: в новом статусе замок в Одесской области сможет участвовать в различных международных программах и грантах.