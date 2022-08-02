ЮНЕСКО выделит грант почти на 100 тысяч долларов для поддержки одесских музеев

ЮНЕСКО и волонтёрский проект Museum for Change подписали контракт, направленный на поддержку двух одесских музеев, Госархива и департамента культуры облвоенадминистрации, что предусматривает выделение на выполнение проектов гранта в размере 98 тыс. долл. США.

Об этом сообщает в Facebook руководитель Одесского художественного музея Александра Ковальчук.

«Получила известие, что UNESCO подписали контракт с Museum for Change. Более чем 3 месяца переговоров, десятки документов, 20 согласований-пересогласований, отсрочек, дополнительных процедур, $98 тыс., которые будут потрачены в Украине», — отметила Ковальчук.

По её словам, грант на реализацию отдельных проектов получат, в частности, Одесский художественный музей, Одесский музей современного искусства, Государственный архив Одесской области и департамент культуры Одесской областной военной администрации.

Как сообщала Одесса News, в июле 2022 года мэр Одессы Геннадий Труханов на встрече с министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом обсудил дальнейшие шаги по принятию исторического центра Одессы в основной Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

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