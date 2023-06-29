В ДТП погиб известный одесский фермер, выращивавший квадратные арбузы

25 июня в автомобильной катастрофе погиб известный украинский фермер, владелец ООО «Дунайский аграрий» Роман Дяжук.

Об этом сообщили пресс-службы компании и Сафьяновского сельского совета, депутатом которого был Дяжук.

«Роман Ульянович был добрым и светлым человеком, невероятно любил дело всей своей жизни – фермерство, имел много креативных идей и интересных планов на будущее», – говорится в сообщении сельсовета.

В фермерском хозяйстве, созданном Дяжуком, также отмечают, что он был самоотверженным, энергичным, добрым и отзывчивым человеком.

«Настал тёмный день для нашей компании. Автомобильная авария унесла жизнь Романа Дяжука – владельца «Дунайского агрария». Роман Ульянович всем сердцем любил своё дело. Вкладывал душу и силы не только в компанию, но и в развитие страны», – сказано в сообщении.

Для справки. Компания «Дунайский аграрий» находится в Одесской области, выращивает овощи, фрукты, зерновые и бахчевые культуры, лекарственные травы, производит продукты животного происхождения.

Предприятие особенно известно своими арбузами необычной формы – в форме куба и сердца. В 2019 году, когда Дяжук начал их выращивать, он подчёркивал, что это первые в Украине органические арбузы такой формы – добиться результата удалось без пестицидов и искусственных удобрений.

Фото: Cафьяновская громада, Дунайский аграрий/Facebook

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