В бою за Украину погиб житель Одесской области Евгений Кондратюк, светлая память

В бою за Украину погиб погиб житель села Выпасное Мологовской громады Белгород-Днестровского района Одесской области, младший сержант Евгений Кондратюк.

Об этом собщает пресс-служба Белгород-Днестровской районной государственной администрации.

4 сентября ему исполнился бы 31 год. Защитник погиб 16 августа после ранений, несовместимых с жизнью, во время выполнения боевого задания в районе населённого пункта Петропавловка Купянского района Харьковской области.

Простились с погибшим 5 сентября в селе Выпасном.

Одесса News информировала о гибели на фронте жителя села Горское, что на территории Великомихайловской территориальной громады Одесской области Николая Кучеренко.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Белгород-Днестровская РГА/Facebook

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy