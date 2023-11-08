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  4. В бою за Украину погиб житель Одесской области Евгений Кондратюк, светлая память

В бою за Украину погиб житель Одесской области Евгений Кондратюк, светлая память

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В бою за Украину погиб погиб житель села Выпасное Мологовской громады Белгород-Днестровского района Одесской области, младший сержант Евгений Кондратюк.

Об этом собщает пресс-служба Белгород-Днестровской районной государственной администрации.

 4 сентября ему исполнился бы 31 год. Защитник погиб 16 августа после ранений, несовместимых с жизнью, во время выполнения боевого задания в районе населённого пункта Петропавловка Купянского района Харьковской области.  

Простились с погибшим 5 сентября в селе Выпасном. 

Одесса News информировала о гибели на фронте жителя села Горское, что на территории Великомихайловской территориальной громады Одесской области Николая Кучеренко.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Белгород-Днестровская РГА/Facebook

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