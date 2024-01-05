Президент Украины назвал имена одесситов, отличившихся во время спасательных операций

Президент Украины Владимир Зеленский в своём вечернем видеообращении 4 января назвал спасателей из Одессы, которые «и ночью, и днём, и в любой праздник, и в любых условиях» работают для ликвидации последствий российских ударов.

Текст и видео размещены на официальном сайте Офиса Президента Украины.

«Сумщина, Черниговщина, Львов, Одесса, Харьков и Киев, Днепр и Никополь, Кривой Рог и Орехов. Запорожье. Города Донбасса. Херсон. Повсюду. Наши спасатели из ГСЧС Украины. Волонтёры, которые помогают. Наши полицейские. Я благодарю всех вас, чья работа – это спасать людей!», — сказал Владимир Зеленский.

Президент особо отметил спасателей, работающих в Одессе: «Одесса, ГСЧС Украины: старший мастер-сержант Александр Дмитренко и полковник Андрей Задояный. Спасибо!».

Также Президент поблагодарил за труд Максима Баранецкого из Одесской областной организации Общества Красного Креста и Владимира Судака, специалиста пожарно-спасательных работ, работающего в коммунальном учреждении в Одессе и отличившегося в спасательных операциях.

«Спасибо вам и каждому, кто работает ради спасения жизни людей! Мы должны выстоять против российского террора и защитить наше государство», — резюмировал Зеленский.

Одесса News информировала, что Президент Украины Владимир Зеленский в своём видеообращении 29 декабря поблагодарил двух одесситов, которые ликвидировали последствия вражеских ударов — пожарного Павла Харчевского и полицейского Артёма Грушко.

Фото и видео: ОПУ

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy