Будет ли в Одессе Свободная экономическая зона

В Одессе продолжается работа над Концепцией зоны приоритетного развития (ЗПР). Рабочая группа уже ознакомилась с опытом работы Свободных экономических зон в Китае, Литве и Румынии.

Как сообщает официальный сайт города, сопредседатель рабочей группы Сергей Гриневецкий рассказал, что наиболее близкой нашему городу является модель работы СЭЗ Клайпеды (Литва), которая и ляжет в основу Концепции создания ЗПР в Одессе.

Отмечается, что 3 марта мэр Одессы Геннадий Труханов провёл выездное рабочее совещание по вопросу реализации проекта, задача которого изучить рельеф местности, определить первоочередные задачи по созданию инфраструктуры и вопросы взаимодействия ЗПР с Одесским портом, продумать подъездные пути, а также условия для ведения экспортно-импортной деятельности.



Как отметил городской голова, создание Зоны приоритетного развития фактически было начато более 15-ти лет назад, когда город выделил более 50 га земли для реализации проекта, инициированного Министерством инфраструктуры Украины и Одесским морским торговым портом.



За это время частный инвестор вложил более 40 млн долларов, и сегодня ООО «Евротерминал» – это демпферная площадка, которая позволяет размещать до 450-ти идущих в порт большегрузных машин. Это и накопительная площадка, где хранятся пустые контейнеры, таможенный терминал и др.



«Созданные условия позволили увеличить контейнерный оборот Одесского порта с 100 000 ТEU до 600 000 ТEU в год, на пике оборот достигал 1 млн ТEU в год. Также с улиц Одессы был отведен большегрузный транспорт, ожидающий разрешения въезда в порт. В планах предприятия – строительство железнодорожной ветки и дороги, которая соединит Объездную дорогу с Евротерминалом, что позволит полностью вывести большегрузный транспорт с улиц города», — говорится в сообщении.



«Зона приоритетного развития – это достаточно амбициозный и важный проект, который позволит Одессе развиваться более активно, что положительно скажется на развитии региона и Украины в целом. Поля фильтрации и уже созданная инфраструктура по всем параметрам подходят для развития промышленного комплекса города. Нам остаётся только создать условия, которые смогут заинтересовать инвестора. Изначально рабочая группа предлагает разработать компенсационный механизм, который будет компенсировать часть уплаченных в городской бюджет налогов и окупать инвестиции в более короткий срок», — рассказал Геннадий Труханов.



Проект Концепции планируется вынести на рассмотрение сессии Одесского городского совета уже в этом году.

На первом этапе речь пойдёт о территории порядка 100 га, на которой будут действовать льготные условия для развития бизнеса. Одним из условий станет обязательная регистрация предприятия в Одессе, а также приоритет для одесситов при приёме на работу в предприятие.

Фото: «Одесса»