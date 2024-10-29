В Одесском культурном центре UNION выставка художников 6 учебных заведений

До 20 ноября в Международном культурном центре UNION выставка «Конкуренты ВМЕСТЕ», которая объединила произведения сорока художников из шести учебных заведений Одессы.

Это авторы, сохраняющие и обновляющие традиции академического искусства юга Украины, адаптируя их к современности.

На выставке представлены работы в разных жанрах: живопись, графика, скульптура и декоративно-прикладное искусство. Произведения варьируются от реализма до абстрактного искусства, позволяя зрителям сравнить разные стили и подходы, присущие современному искусству Одессы.

Эта выставка демонстрирует, как преподаватели совершенствуют своё мастерство и вносят новые идеи в художественное образование Одессы.

На выставке представлены произведения преподавателей Художественно-графического факультета Университета Ушинского, ОХФК имени М. Б. Грекова, Одесской государственной академии строительства и архитектуры, Международного гуманитарного университета и художников, обучающих в частных студиях.

Адрес: ул. Троицкая, 43.

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