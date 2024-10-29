В Украине планируют мобилизовать дополнительно 160 тысяч человек 

Украине нужно призвать ещё 160 тысяч человек.

Об этом Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Литвиненко сказал во время выступления в Верховной Раде 29 октября, его в Telegram процитировал народный депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко.

По словам Литвиненко, всего в силы обороны Украины призвали 1 млн 50 тыс. граждан.

«Планируется призвать ещё 160 тыс. человек. Это позволит укомплектовать части до 85%», – сказал он.

Согласно законодательству, в Украине могут мобилизовать военнообязанных в возрасте 25-60 лет, которые признаны годными по состоянию здоровья. В то же время некоторых мужчин в возрасте до 25 лет могут мобилизовать на законных основаниях (например, если они прошли срочную службу в мирное время, закончили высшее военное учебное заведение или военную кафедру) или по собственному желанию.

В апреле в Украине приняли обновлённый закон о мобилизации, который вступил в силу 18 мая. Согласно одной из его норм, все военнообязанные в течение двух месяцев должны были обновить для территориальных центров комплектования свои персональные данные. 17 мая Зеленский подписал закон о многократном повышении штрафов за военные правонарушения, в том числе за уклонение от мобилизации.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy