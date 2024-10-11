В бою за Украину погиб житель Одесской области Андрей Заволока, светлая ему память

На Донецком направлении фронта погиб военнослужащий из Измаильского района Одесской области Андрей Заволока.

Об этом 8 октября сообщили в Сафьяновской сельской территориальной общине.

До войны Андрей проживал в селе Кислица. С началом полномасштабного вторжения вступил в ряды Вооружённых сил Украины, был командиром стрелкового отделения стрелкового взвода стрелковой роты.

Он погиб 5 октября в районе населённого пункта Гродовка Покровского района Донецкой области во время одного из боёв.

11 октября в Сафьяновской громаде объявлен День траура в связи с гибелью Андрея.

Одесса News сообщала о гибели 24 мая 2024 года во время выполнения боевой задачи в районе населённого пункта Красногоровка Покровского района Донецкой области уроженца Белгород-Днестровского района Одесской области, военнослужащего Дмитрия Скалозуба.

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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Сафьяновская сельтергромада/Facebook

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