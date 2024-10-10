В бою за Украину погиб житель Одесской области Дмитрий Скалозуб, светлая память

Сегодня вспоминаем уроженца Белгород-Днестровского района Одесской области военнослужащего Дмитрия Скалозуба, погибшего 24 мая 2024 года во время выполнения боевой задачи в районе населённого пункта Красногоровка Покровского района Донецкой области.

Об этом сообщала Белгород-Днестровская райгосадминистрация.

Дмитрий навсегда останется 33-летним.

30 мая воина провели в последний путь и похоронили с воинскими почестями на кладбище в Белгород-Днестровском.

Одесса News сообщала о гибели на фронте в июле 2024 года уроженца города Татарбунары Белгород-Днестровского района Одесской области Степана Малярчука.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Белгород-Днестровская РГА/Facebook

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